Thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Kencare Việt Nam

Cục Quản lý dược cho biết, 5 sản phẩm trong diện bị đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy gồm 2 sản phẩm dòng P'CELL là Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler, 3 sản phẩm dòng Juviskincare gồm JuviGrows, JuviFill và JuviPro2.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi 5 sản phẩm này là do kinh doanh mỹ phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thông tin 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam đưa ra thị trường bị Cục Quản lý dược yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ.

Theo Cục Quản lý dược, 5 sản phẩm này đều là mỹ phẩm chăm sóc và phục hồi da chuyên sâu, có các công dụng như dưỡng ẩm, phục hồi và tái tạo da, hỗ trợ tăng sinh collagen, chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn, hỗ trợ phục hồi da sau các thủ thuật thẩm mỹ…

Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 5 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Kencare Việt Nam gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 5 sản phẩm trên; đồng thời tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 5 sản phẩm trên về Cục Quản lý dược trước ngày 15/8/2026.