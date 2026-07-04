Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam và ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất

06:42 | 04/07/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan và Cơ quan Bảo vệ biên giới Australia (ABF) thống nhất tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác song phương, trọng tâm là tăng cường kiểm soát ma túy, thuốc lá, tiền chất và nâng cao năng lực cán bộ, góp phần bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại hợp pháp.
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Cục Hải quan vừa có cuộc làm việc với Đoàn công tác ABF do bà Vanessa Bell - Bí thư thứ nhất, ABF, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Hải quan Việt Nam - ABF tăng cường hợp tác kiểm soát ma túy, thuốc lá và tiền chất
Cục Hải quan có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Cơ quan Bảo vệ biên giới Úc (ABF) do bà Vanessa Bell. Ảnh: HQ

Tại buổi làm việc, bà Vanessa Bell thông báo chính thức kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu ông Phillip Cachia là người kế nhiệm.

Đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đại diện Cục Hải quan cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của ABF trong nhiều năm qua, đồng thời ghi nhận hiệu quả của nhiều chương trình hợp tác song phương đã được triển khai. Trong đó có các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai cơ quan hải quan; các khóa đào tạo tiếng Anh cho công chức hải quan tại Trường Đại học RMIT; hỗ trợ triển khai giai đoạn 8 Chiến dịch Con rồng Mê Kông; đồng tổ chức khóa đào tạo kỹ năng quản lý dành cho lãnh đạo hải quan các nước châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát hải quan.

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì và mở rộng các hoạt động hợp tác nêu trên. Đáng chú ý, Cục Hải quan và ABF sẽ xem xét triển khai các chiến dịch phối hợp đối với những mặt hàng trọng điểm cùng quan tâm như thuốc lá, ma túy và tiền chất, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm xuyên biên giới, đồng thời bảo đảm thông suốt dòng chảy thương mại hợp pháp.

Đại diện ABF tái khẳng định, Hải quan Việt Nam luôn là đối tác chiến lược, quan trọng của ABF tại khu vực, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cục Hải quan thông qua vai trò của ông Phillip Cachia trong thời gian tới.

Theo Cục Hải quan, cuộc làm việc tiếp nối mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Hải quan Việt Nam và ABF, góp phần tăng cường năng lực quản lý hải quan, kiểm soát biên giới và thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Australia trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế và các loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng diễn biến phức tạp.
Song Linh
Từ khóa:
hải quan việt nam Cơ quan Bảo vệ biên giới kiểm soát ma túy thuốc lá tiền chất

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