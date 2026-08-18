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Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

06:44 | 18/08/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (18/8) đồng loạt tăng 300 - 400 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.500 - 95.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giữ ổn định ở 136.000 - 139.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê tăng 300 - 400 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận tín hiệu tích cực khi đồng loạt tăng 300 - 400 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá lên khoảng 94.500 - 95.300 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 400 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 95.300 đồng/kg, tiếp tục dẫn đầu khu vực. Đắk Lắk và Gia Lai, cùng tăng 300 đồng/kg, đạt 95.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg lên 94.500 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức thu mua thấp nhất trong các vùng được khảo sát.

Nhịp phục hồi này diễn ra sau một tuần tương đối tiêu cực đối với thị trường nội địa. Trước đó, giá cà phê Tây Nguyên đã giảm 2.100 đồng/kg trong tuần, có thời điểm xuống dưới 95.000 đồng/kg và chạm vùng thấp nhất trong khoảng ba tuần.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta vừa trải qua một tuần giảm mạnh. Kết thúc tuần trước, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 trên sàn London giảm 4,4%, tương đương 166 USD/tấn, xuống 3.621 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 mất 173 USD/tấn, tương ứng 4,6%, còn 3.594 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica có phần tích cực hơn. Hợp đồng tháng 9/2026 tăng 0,8%, tương đương 2,6 US cent/pound, lên 338,1 US cent/pound. Tuy nhiên, kỳ hạn tháng 12/2026 vẫn giảm và kết thúc tuần ở 314,3 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định

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Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang. Mặt bằng thu mua hiện duy trì trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đứng ngay sau là Đắk Lắk với mức thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các khu vực được khảo sát.

Như vậy, sau những phiên biến động nhẹ trước đó, thị trường hồ tiêu nội địa đang trở lại trạng thái tương đối ổn định. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng tương đối ổn định. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.851 USD/tấn.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 duy trì ở 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đứng ở mức 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu hiện dao động từ 5.990 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.380 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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