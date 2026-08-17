Chứng khoán

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
17:46 | 17/08/2026
(TBTCO) - Trong tuần từ 10/8 - 14/8, khối ngoại mua ròng 201,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đảo chiều so với mức bán ròng 57,2 tỷ đồng của tuần liền trước đó.
aa

Theo báo cáo thị trường tuần 10/8 - 14/8 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp ghi nhận khối lượng trúng thầu tăng so với tuần trước, trong khi giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng cải thiện về quy mô. Lợi suất nhìn chung ít biến động và nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng.

Cụ thể, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 15.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tăng 2.000 tỷ đồng so với tuần liền trước đó. Tổng giá trị đăng ký đạt 16.105 tỷ đồng, trong khi khối lượng trúng thầu đạt 7.600 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 50,7%. So với tuần trước đó, tỷ lệ đăng ký và tỷ lệ trúng thầu đều giảm nhẹ. Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối, khối lượng huy động thành công tăng 500 tỷ đồng, từ 7.100 tỷ đồng lên 7.600 tỷ đồng.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Kết quả đấu thầu cho thấy nhu cầu tập trung chủ yếu ở hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động thành công 4.000 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, với lợi suất trúng thầu 4,24%/năm, tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước.

Ở kỳ hạn 10 năm, Kho bạc Nhà nước huy động được 3.600 tỷ đồng trong tổng số 7.000 tỷ đồng gọi thầu. Lợi suất trúng thầu đạt 4,40%/năm, cũng tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước. Các kỳ hạn 3 năm, 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu trong tuần.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần từ 10/8 - 14/8, Kho bạc Nhà nước đã huy động khoảng 215.865 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 43,2% kế hoạch năm 2026.

Hoạt động phát hành dự kiến tiếp tục duy trì quy mô tương đương trong tuần từ 17/8 - 21/8. Theo kế hoạch, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu tổng cộng 15.000 tỷ đồng, gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trong khi thị trường sơ cấp ghi nhận khối lượng trúng thầu tăng, thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 72.600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tuần trước. Cơ cấu giao dịch có sự thay đổi đáng kể giữa giao dịch outright và repo. Giá trị giao dịch outright tăng 43% lên 60.200 tỷ đồng, trong khi giao dịch repo giảm 54,8%, xuống còn 12.400 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng cải thiện và mặt bằng lãi suất ngắn hạn giảm trong tuần.

Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang hoặc tăng nhẹ. Kết thúc tuần ngày 14/8, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,66%/năm; kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,78%/năm; kỳ hạn 3 năm không đổi ở mức 3,87%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất 5 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,35%/năm và kỳ hạn 7 năm tăng tương tự lên 4,44%/năm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì ở 4,54%/năm và kỳ hạn 15 năm ở 4,72%/năm. Các chuyên gia nhận định, biên độ thay đổi nhỏ cho thấy thị trường thứ cấp tương đối ổn định sau giai đoạn lợi suất tăng nhanh trước đó.

Một diễn biến đáng chú ý khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều. Khối ngoại mua ròng 201,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần qua, sau khi bán ròng 57,2 tỷ đồng ở tuần liền trước.

Về diễn biến trong ngắn hạn, giới phân tích cho biết, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ. Lực cầu trên thị trường sơ cấp vẫn duy trì, song mức lợi suất cao hơn có thể cần thiết để hấp thụ nguồn cung.

Ở chiều hỗ trợ, thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện, lãi suất liên ngân hàng giảm, trong khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 không còn được duy trì. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện ở quanh mức 4,7%, tiến gần vùng cao nhất trong 2 năm. Đây cũng là yếu tố có thể tạo áp lực lên lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước.

Thu Hương
Từ khóa:
trái phiếu chính phủ giao dịch khối ngoại kho bạc nhà nước gọi thầu trái phiếu khối ngoại mua ròng lợi suất trái phiếu kỳ hạn trái phiếu thanh khoản thị trường

Bài liên quan

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Rút ngắn thời gian thanh toán, khơi thông dòng vốn ngân sách

Kho bạc Nhà nước: Đổi mới quy trình nghiệp vụ, tạo thuận lợi hơn cho khách hàng

Kho bạc Nhà nước: Đổi mới quy trình nghiệp vụ, tạo thuận lợi hơn cho khách hàng

Dành cho bạn

Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Hà Nội tổ chức 13 chương trình nghệ thuật kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Thị trường hướng tới mốc FTSE Russell công bố danh mục GEIS ngày 21/8

Hải quan rà soát kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026

Hải quan rà soát kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026

Nghiệm thu công trình do Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tại Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa

Nghiệm thu công trình do Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tại Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Gần 30 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tuần này

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho bước phát triển mới của thị trường chứng khoán

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho bước phát triển mới của thị trường chứng khoán

Đọc thêm

Đừng chỉ bán tín chỉ carbon, hãy bán một mô hình kinh doanh đáng tin cậy

Đừng chỉ bán tín chỉ carbon, hãy bán một mô hình kinh doanh đáng tin cậy

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Ngọc Tùng - Giám đốc Quỹ Tác động Khí hậu VinaCarbon (VinaCapital), nghĩa vụ môi trường chỉ trở thành cơ hội huy động vốn khi doanh nghiệp biến được các yêu cầu giảm phát thải thành tài sản đo lường được, kiểm chứng được và tạo ra dòng tiền thực sự – thay vì chỉ chạy theo câu chuyện bán tín chỉ carbon.
"Tân binh" thổi làn gió mới trên thị trường chứng khoán

"Tân binh" thổi làn gió mới trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán năm 2026 đón thêm nhiều doanh nghiệp quy mô lớn gia nhập sàn, góp phần mở rộng nguồn hàng và bổ sung lựa chọn đầu tư. Đáng chú ý, sự xuất hiện của các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực trước nay ít xuất hiện trên sàn.
Cơ cấu vốn nhà nước: Cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn

Cơ cấu vốn nhà nước: Cơ hội thu hút dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Cấp cao Nghiên cứu Chiến lược Thị trường, Chứng khoán HSC cho rằng, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà nước có thể mở rộng dư địa thu hút dòng vốn dài hạn, song sức hút từng thương vụ phụ thuộc vào định giá, quy mô chào bán và nhu cầu nhà đầu tư.
Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2 tỷ đồng sau quyết định xử phạt về thuế

(TBTCO) - Do khai sai dẫn đến thiếu thuế và lập hóa đơn không đúng thời điểm, Dược phẩm Hà Tây phải nộp hơn 2,02 tỷ đồng tiền truy thu, tiền phạt và chậm nộp.
Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

Hoàn thiện giao dịch điện tử, nâng chuẩn vận hành thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sự phát triển nhanh của giao dịch trực tuyến đang đặt ra yêu cầu cao hơn về định danh, bảo mật, kết nối dữ liệu và an toàn hệ thống. Việc hoàn thiện quy định về giao dịch điện tử được kỳ vọng tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán vận hành hiện đại, minh bạch, bảo vệ tốt hơn nhà đầu tư và từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.
Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Infographics: 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong những tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 103.865 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán, trong đó nhóm bất động sản chiếm 54,3% tổng giá trị đáo hạn.
Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/8: Dòng tiền sôi động khi VN30 mất mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Chênh lệch dương trở lại, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy tín hiệu bớt bi quan hơn khi hợp đồng tương lai tháng 8 giảm ít hơn chỉ số cơ sở. Thanh khoản cũng tăng mạnh trong phiên thị trường biến động lớn.
Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Chứng khoán ngày 14/8: VN-Index giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục điều chỉnh khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù dòng tiền vẫn có sự phân hóa, sắc đỏ chiếm ưu thế và VN-Index khép lại phiên giảm thứ hai liên tiếp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng, tâm điểm vẫn là VIC và VHM

Khối ngoại bán ròng gần 600 tỷ đồng, tâm điểm vẫn là VIC và VHM

Chứng khoán phái sinh ngày 17/8: Dòng tiền dịch chuyển sang hợp đồng tháng 9 trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 17/8: Dòng tiền dịch chuyển sang hợp đồng tháng 9 trước thềm đáo hạn

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Chứng khoán ngày 17/8: VN-Index dần cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh

Chứng khoán ngày 17/8: VN-Index dần cân bằng sau nhịp điều chỉnh mạnh

Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế

Hà Nội xây dựng thương hiệu liên hoan Jazz quốc tế

TP. Hồ Chí Minh cần tìm động lực mới khi dư địa tăng trưởng truyền thống dần thu hẹp

TP. Hồ Chí Minh cần tìm động lực mới khi dư địa tăng trưởng truyền thống dần thu hẹp

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

Dòng vốn ETF Việt Nam cải thiện sau 7 tháng đầu năm

Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Càng đông người tham gia, mức đóng càng giảm

Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

Việt Nam cam kết đồng hành cùng thế giới trong phục hồi đất, chống sa mạc hóa

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Ngày 16/8: Giá heo hơi tạm ngắt nhịp giảm

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Tỷ giá USD hôm nay (15/8): USD tự do giảm sâu 2.000 đồng từ đỉnh, thị trường chờ tín hiệu từ biên bản FOMC

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Ngày 15/8: Giá heo hơi đang có dấu hiệu chậm lại

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (17/8): USD ngân hàng giảm mạnh, DXY suy yếu khi thị trường hạ cược Fed tăng lãi suất

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 16/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động, gạo đi ngang

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Ngày 17/8: Giá heo hơi áp sát mốc 55.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 16/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 16/8: Giá vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Giá vàng hôm nay ngày 17/8: Vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới được dự báo tích cực

Chứng khoán tuần mới (17 - 23/8): Dòng tiền thận trọng trước ngưỡng 1.700 điểm, chờ đợi biến số lãi suất

Chứng khoán tuần mới (17 - 23/8): Dòng tiền thận trọng trước ngưỡng 1.700 điểm, chờ đợi biến số lãi suất

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -15.31
17/08 | -15.31 (7,770.45 -15.31 (-0.20%))
DJI -214.01
17/08 | -214.01 (53,518.40 -214.01 (-0.40%))
IXIC -5.49
17/08 | -5.49 (26,723.67 -5.49 (-0.02%))
NYA -29.90
17/08 | -29.90 (24,791.78 -29.90 (-0.12%))
XAX +58.06
17/08 | +58.06 (8,983.81 +58.06 (+0.65%))
BUK100P -1.09
17/08 | -1.09 (1,067.33 -1.09 (-0.10%))
RUT -10.82
17/08 | -10.82 (3,057.59 -10.82 (-0.35%))
VIX +0.73
17/08 | +0.73 (14.98 +0.73 (+5.12%))
FTSE -9.18
17/08 | -9.18 (10,740.93 -9.18 (-0.09%))
GDAXI -27.63
17/08 | -27.63 (26,412.68 -27.63 (-0.10%))
FCHI -47.57
17/08 | -47.57 (8,589.22 -47.57 (-0.55%))
STOXX50E +0.60
17/08 | +0.60 (6,540.19 +0.60 (+0.01%))
N100 +3.25
17/08 | +3.25 (1,973.12 +3.25 (+0.16%))
BFX +104.57
17/08 | +104.57 (5,769.05 +104.57 (+1.85%))
MOEX.ME -0.11
17/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +336.38
17/08 | +336.38 (25,453.23 +336.38 (+1.34%))
STI +24.87
17/08 | +24.87 (5,768.46 +24.87 (+0.43%))
AXJO -42.00
17/08 | -42.00 (9,073.20 -42.00 (-0.46%))
AORD -34.20
17/08 | -34.20 (9,279.00 -34.20 (-0.37%))
BSESN -281.09
17/08 | -281.09 (77,728.16 -281.09 (-0.36%))
JKSE +100.12
17/08 | +100.12 (6,401.89 +100.12 (+1.59%))
KLSE -1.50
17/08 | -1.50 (1,725.89 -1.50 (-0.09%))
NZ50 -132.40
17/08 | -132.40 (13,721.98 -132.40 (-0.96%))
KS11 +164.60
17/08 | +164.60 (6,977.94 +164.60 (+2.42%))
TWII +46.26
17/08 | +46.26 (45,857.27 +46.26 (+0.10%))
GSPTSE +60.97
17/08 | +60.97 (36,791.24 +60.97 (+0.17%))
BVSP -404.75
17/08 | -404.75 (166,529.45 -404.75 (-0.24%))
MXX -19.67
17/08 | -19.67 (64,377.78 -19.67 (-0.03%))
IPSA -59.68
17/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -53,233.00
17/08 | -53,233.00 (2,947,349.25 -53,233.00 (-1.77%))
TA125.TA -48.32
17/08 | -48.32 (4,026.31 -48.32 (-1.18%))
CASE30 -439.60
17/08 | -439.60 (55,415.10 -439.60 (-0.79%))
JN0U.JO +52.83
17/08 | +52.83 (7,109.37 +52.83 (+0.75%))
DX-Y.NYB -0.21
17/08 | -0.21 (99.46 -0.21 (-0.21%))
125904-USD-STRD -1.09
17/08 | -1.09 (2,899.87 -1.09 (-0.04%))
XDB +0.20
17/08 | +0.20 (135.53 +0.20 (+0.15%))
XDE +0.18
17/08 | +0.18 (115.89 +0.18 (+0.16%))
000001.SS +55.48
17/08 | +55.48 (3,982.65 +55.48 (+1.41%))
N225 +506.45
17/08 | +506.45 (69,220.25 +506.45 (+0.74%))
XDN +0.02
17/08 | +0.02 (62.79 +0.02 (+0.03%))
XDA +0.29
17/08 | +0.29 (71.14 +0.29 (+0.41%))