Khối ngoại đảo chiều mua ròng hơn 200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Theo báo cáo thị trường tuần 10/8 - 14/8 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, hoạt động đấu thầu trái phiếu chính phủ trên thị trường sơ cấp ghi nhận khối lượng trúng thầu tăng so với tuần trước, trong khi giao dịch trên thị trường thứ cấp cũng cải thiện về quy mô. Lợi suất nhìn chung ít biến động và nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng.

Cụ thể, trong tuần qua, Kho bạc Nhà nước gọi thầu tổng cộng 15.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tăng 2.000 tỷ đồng so với tuần liền trước đó. Tổng giá trị đăng ký đạt 16.105 tỷ đồng, trong khi khối lượng trúng thầu đạt 7.600 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 50,7%. So với tuần trước đó, tỷ lệ đăng ký và tỷ lệ trúng thầu đều giảm nhẹ. Tuy nhiên, xét về giá trị tuyệt đối, khối lượng huy động thành công tăng 500 tỷ đồng, từ 7.100 tỷ đồng lên 7.600 tỷ đồng.

Kết quả đấu thầu cho thấy nhu cầu tập trung chủ yếu ở hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm. Trong đó, kỳ hạn 5 năm huy động thành công 4.000 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng, với lợi suất trúng thầu 4,24%/năm, tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước.

Ở kỳ hạn 10 năm, Kho bạc Nhà nước huy động được 3.600 tỷ đồng trong tổng số 7.000 tỷ đồng gọi thầu. Lợi suất trúng thầu đạt 4,40%/năm, cũng tăng 2 điểm cơ bản so với tuần trước. Các kỳ hạn 3 năm, 15 năm và 30 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu trong tuần.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tuần từ 10/8 - 14/8, Kho bạc Nhà nước đã huy động khoảng 215.865 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 43,2% kế hoạch năm 2026.

Hoạt động phát hành dự kiến tiếp tục duy trì quy mô tương đương trong tuần từ 17/8 - 21/8. Theo kế hoạch, Kho bạc Nhà nước dự kiến gọi thầu tổng cộng 15.000 tỷ đồng, gồm 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm, 6.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, 7.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 1.000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 30 năm.

Trong khi thị trường sơ cấp ghi nhận khối lượng trúng thầu tăng, thanh khoản trên thị trường thứ cấp cũng cải thiện. Tổng giá trị giao dịch trong tuần đạt 72.600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tuần trước. Cơ cấu giao dịch có sự thay đổi đáng kể giữa giao dịch outright và repo. Giá trị giao dịch outright tăng 43% lên 60.200 tỷ đồng, trong khi giao dịch repo giảm 54,8%, xuống còn 12.400 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng cải thiện và mặt bằng lãi suất ngắn hạn giảm trong tuần.

Đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp nhìn chung đi ngang hoặc tăng nhẹ. Kết thúc tuần ngày 14/8, lợi suất kỳ hạn 1 năm giữ ở mức 3,66%/năm; kỳ hạn 2 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,78%/năm; kỳ hạn 3 năm không đổi ở mức 3,87%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lợi suất 5 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 4,35%/năm và kỳ hạn 7 năm tăng tương tự lên 4,44%/năm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 10 năm duy trì ở 4,54%/năm và kỳ hạn 15 năm ở 4,72%/năm. Các chuyên gia nhận định, biên độ thay đổi nhỏ cho thấy thị trường thứ cấp tương đối ổn định sau giai đoạn lợi suất tăng nhanh trước đó.

Một diễn biến đáng chú ý khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều. Khối ngoại mua ròng 201,7 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tuần qua, sau khi bán ròng 57,2 tỷ đồng ở tuần liền trước.

Về diễn biến trong ngắn hạn, giới phân tích cho biết, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ. Lực cầu trên thị trường sơ cấp vẫn duy trì, song mức lợi suất cao hơn có thể cần thiết để hấp thụ nguồn cung.

Ở chiều hỗ trợ, thanh khoản ngắn hạn của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện, lãi suất liên ngân hàng giảm, trong khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 không còn được duy trì. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện ở quanh mức 4,7%, tiến gần vùng cao nhất trong 2 năm. Đây cũng là yếu tố có thể tạo áp lực lên lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước.