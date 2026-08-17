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Nghiệm thu công trình do Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tại Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa

16:43 | 17/08/2026
(TBTCO) - Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa phối hợp với đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) tiến hành nghiệm thu công trình “Đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ trên tuyến đường từ trung tâm xã Bát Mọt đi bản Vịn và bản Đục xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa”.
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Nghiệm thu công trình do Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tại Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa
Ông Phạm Ngọc Sơn - Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (đầu tiên bên phải) cùng đoàn công tác tới nghiệm thu công trình tại xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.

Theo Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, công trình “Đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ trên tuyến đường từ trung tâm xã Bát Mọt đi bản Vịn và bản Đục xã Bát Mọt, thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa” là công trình do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex giới thiệu.

Theo đó, công trình tại xã Bát Mọt có giá trị hoàn thành xây dựng là 2.223.493.000 đồng, trong đó Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ 1.778.794.400 đồng.

Công trình tại xã Bát Mọt gồm hai hạng mục là lắp đặt hộ lan tôn sóng và gương cầu lồi. Tổng chiều dài hộ lan tôn sóng là 1.100m. Gương cầu lồi được lắp đặt trên cột thép D90, dày 5mm, bệ móng cột bằng BTXM M200.

Ông Phạm Ngọc Sơn - Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, qua khảo sát thực tế, cho thấy tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, nhiều vị trí taluy âm sâu, khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc vào ban đêm. Bên cạnh đó, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ trong những năm gần đây, nguồn lực địa phương còn hạn chế nên chưa có điều kiện đầu tư đồng bộ các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Theo đó, việc đầu tư lắp đặt hệ thống hộ lan phản quang đường bộ và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường từ trung tâm xã Bát Mọt đi bản Vịn và bản Đục là hết sức cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn. Đồng thời, công trình còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông và vai trò của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với cộng đồng.

Sau thời gian thi công khẩn trương, chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện đã hoàn thành theo tiến độ và đã được tiến hành nghiệm thu công trình giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế theo đúng quy định./.

Hồng Chi
Từ khóa:
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ hộ lan tôn sóng và gương cầu lồi

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