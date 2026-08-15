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Ngày 15/8: Giá cà phê giảm phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ổn định

06:35 | 15/08/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (15/8) đồng loạt giảm mạnh 1.500. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.800 - 95.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục ổn định trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.
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Giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm mạnh 1.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh 1.500 đồng/kg so với ngày trước đó, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 94.800 - 95.500 đồng/kg.

Đây cũng là phiên giảm thứ ba liên tiếp của thị trường cà phê nội địa, kéo giá ngày càng xa mốc 100.000 đồng/kg từng được kỳ vọng trước đó.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm xuống còn 95.500 đồng/kg, nhưng vẫn là mức cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức 95.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục có giá thấp nhất khu vực với 94.800 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong ba phiên gần đây, giá cà phê nội địa đã liên tục chịu áp lực điều chỉnh theo diễn biến đi xuống của thị trường thế giới.

Trên thị trường quốc tế, sắc đỏ bao phủ cả hai sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 2,73%, tương đương 103 USD/tấn, xuống còn 3.666 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 mất tới 108 USD/tấn, tương đương 2,88%, xuống 3.644 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm 2,06%, tương đương 7 US cent/pound, xuống còn 333,1 US cent/pound. Hợp đồng arabica giao tháng 12/2026 giảm 2,23%, tương đương 7,15 US cent/pound, còn 312,8 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì ổn định

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Giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm không biến động, tiếp tục dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đứng sau là Đắk Lắk với mức 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM), giá tiêu cùng được giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau những phiên tăng giảm nhẹ trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước đang bước vào giai đoạn tương đối ổn định. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất chủ chốt cũng chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.856 USD/tấn. Tiêu đen Brazil ASTA 570 đứng ở 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục dao động trong khoảng 5.970 - 6.050 USD/tấn, tương ứng với loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia được chào bán ở mức 9.387 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam duy trì ở 8.400 USD/tấn, còn Malaysia ở mức 12.200 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu thế giới đang trong trạng thái khá cân bằng. Tuy nhiên, nguồn cung không quá dồi dào vẫn là yếu tố đáng chú ý và có thể tiếp tục tạo nền đỡ cho giá trong thời gian tới./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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