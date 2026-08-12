Tài chính

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Song Linh

Song Linh

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22:35 | 12/08/2026
(TBTCO) - Lãnh đạo Bộ Tài chính đã biểu dương và trao thưởng cho 7 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án đấu tranh, triệt phá vụ vận chuyển trái phép ngà voi và xương động vật hoang dã nguy cấp được ngụy trang trong lô hàng nhập khẩu qua cảng Quy Nhơn.
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Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan

Ngày 12/8, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng đã công bố Thư khen của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và trao thưởng cho 7 tập thể cùng 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá vụ vận chuyển trái phép hơn 1,2 tấn ngà voi và xương động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm qua cảng Quy Nhơn.

Thưởng nóng lực lượng phá chuyên án gần 13 tấn ngà voi, xương động vật quý hiếm tại cảng Quy Nhơn
Trao thưởng cho lực lượng tham gia đấu tranh, triệt phá vụ vận chuyển trái phép hơn 12 tấn ngà voi và xương động vật quý hiếm tại cảng Quy Nhơn. Ảnh: Cục HQ

Theo Thư khen, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của các lực lượng tham gia chuyên án, đồng thời đánh giá kết quả phá án là chiến công nổi bật, góp phần ngăn chặn hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Trước đó, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) và Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai phát hiện lô hàng gồm 3 container vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam, cập cảng Quy Nhơn ngày 9/7/2026. Doanh nghiệp khai báo hàng hóa là gỗ xẻ, nhưng xuất hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Hải quan đã tổ chức giám sát, thu thập thông tin, xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát.

Từ ngày 6 - 8/8/2026, Chi cục Điều tra chống buôn lậu tiếp tục phối hợp với C05, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Chi cục Hải quan khu vực XIV và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiến hành khám xét toàn bộ lô hàng theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.193 kg ngà voi cùng 79,3 kg xương động vật được cất giấu tinh vi trong các container. Kết quả giám định xác định số ngà voi thuộc họ Voi (Elephantidae), còn các mẫu xương thuộc họ Mèo lớn (Felidae), đều là những loài nằm trong các phụ lục của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Theo Cục Hải quan, đây là vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã có số lượng tang vật đặc biệt lớn được phát hiện tại khu vực miền Trung trong những năm gần đây và là vụ việc đầu tiên có quy mô lớn được phát hiện tại cảng Quy Nhơn.

Kết quả chuyên án không chỉ ngăn chặn thành công một đường dây vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ châu Phi vào Việt Nam, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác phân tích rủi ro, kiểm soát hải quan và sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Hải quan, Công an, Viện Kiểm sát, Bộ đội Biên phòng cùng các cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm về buôn lậu và bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Song Linh
Từ khóa:
lực lượng phá chuyên án động vật hoang dã buôn bán trái phép động vật quý hiếm cảng quy nhơn

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