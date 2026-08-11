Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.388 USD/ounce, tăng 47,7 USD/ounce so với sáng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,4 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, vàng thế giới thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 4,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đi lên vào cuối phiên giao dịch chiều thứ Hai tại Mỹ. Diễn biến của kim loại quý chịu tác động đan xen từ dữ liệu việc làm Mỹ yếu hơn trong tuần trước và sự phục hồi của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, cùng những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Một trong những yếu tố tiếp tục được thị trường theo dõi là diễn biến địa chính trị liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến vận tải có ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng và kỳ vọng lạm phát. Những tín hiệu mới nhất từ Iran làm giảm kỳ vọng về khả năng tuyến hàng hải này sớm hoạt động trở lại bình thường, trong bối cảnh Tehran đưa ra yêu cầu bồi thường liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ.

Diễn biến trên khiến giới giao dịch đánh giá lại thời điểm hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được nối lại, qua đó đẩy giá dầu thô và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng. Kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất cũng phục hồi một phần sau khi giảm vào cuối tuần trước. Dù môi trường lãi suất có dấu hiệu trở nên kém thuận lợi hơn, giá vàng vẫn duy trì được đà tăng.

Đánh giá về triển vọng dài hạn của kim loại quý, ông David Miller - Giám đốc đầu tư kiêm đồng sáng lập Catalyst Funds, đồng thời là nhà quản lý danh mục đầu tư của Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY) cho rằng vàng có thể cần thêm thời gian để trở lại các mức cao trước đây. Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ dài hạn đối với giá vàng vẫn hiện hữu, trong đó có tình trạng thâm hụt ngân sách chính phủ kéo dài, lạm phát và xu hướng đa dạng hóa chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản thu nhập cố định truyền thống.

Theo ông Miller, giá vàng có khả năng đạt mức 5.000 USD/ounce, song để chạm ngưỡng này có thể cần khoảng 2-2,5 năm.

Trong những phiên tới, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào các số liệu lạm phát của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự kiến được công bố vào thứ Tư, tiếp đến là dữ liệu giá sản xuất vào thứ Năm. Đây được xem là những dữ liệu quan trọng để nhà đầu tư đánh giá thêm triển vọng chính sách lãi suất của Fed.

Theo khảo sát của Reuters, các nhà kinh tế dự báo CPI của Mỹ trong tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,5% ghi nhận trong tháng 6. Diễn biến của lạm phát vì vậy có thể tiếp tục tác động đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 11/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn. Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng điều chỉnh tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,4 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá lên ngưỡng 142 - 145,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giá vàng nhẫn giao dịch ở ngưỡng 141,5 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 11/8. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 10/8, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các thương hiệu ở cả phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và PNJ cùng điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 141 - 144,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, diễn biến giữa các thương hiệu có sự phân hóa. DOJI giảm 1 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào - bán ra xuống 140,2 - 144,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giảm 4,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng nhẫn về 141 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng nhẫn lên 141,1 - 144,1 triệu đồng/lượng. PNJ giữ nguyên giá mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, kết phiên ở mức 140 - 144 triệu đồng/lượng./.