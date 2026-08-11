Thuế - Hải quan

Đắk Lắk thu nội địa vượt dự toán tháng 7, nợ thuế giảm mạnh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
11:03 | 11/08/2026
(TBTCO) - Tháng 7/2026, thu nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt 1.363 tỷ đồng; thu nợ và xử lý giảm nợ 495 tỷ đồng, đưa tổng nợ thuế đến cuối tháng 7 xuống còn khoảng 1.060 tỷ đồng.
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Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất trong tháng 7 đạt 1.016 tỷ đồng, bằng 135,4% dự toán tháng và tăng 22,8% so với cùng kỳ. Toàn ngành có 14/14 đơn vị đạt và vượt dự toán được giao trong tháng.

Thu tiền sử dụng đất trong tháng 7 đạt 348 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán tháng, nhưng tăng 124,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế đến hết tháng 7, thu nội địa toàn tỉnh đạt 10.210 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán Trung ương giao, 56,9% dự toán HĐND tỉnh giao và 51,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của UBND tỉnh, tăng 7% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa không kể tiền sử dụng đất đạt 8.105 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán Trung ương giao, 68,3% dự toán HĐND tỉnh giao và 65% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của UBND tỉnh, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 2.105 tỷ đồng, bằng 38,3% dự toán Trung ương giao, 34,6% dự toán HĐND tỉnh giao và 29,1% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của UBND tỉnh, bằng 76,7% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 7, Thuế tỉnh Đắk Lắk ước thu nợ và xử lý giảm nợ 495 tỷ đồng, trong đó thu và xử lý giảm nợ cũ 35 tỷ đồng, thu nợ phát sinh 460 tỷ đồng.

Đến ngày 31/7, tổng tiền thuế nợ ước khoảng 1.060 tỷ đồng, giảm 51 tỷ đồng, tương đương 5%, so với ngày 31/12/2025 và giảm 374 tỷ đồng, tương đương 26%, so với ngày 30/6/2026. Trong đó, nợ có khả năng thu ước khoảng 842 tỷ đồng, giảm 269 tỷ đồng so với cuối năm 2025 và giảm 312 tỷ đồng so với cuối tháng 6. Nợ khó thu khoảng 58 tỷ đồng, chiếm 5% tổng nợ; nợ đang xử lý khoảng 225 tỷ đồng, chiếm 21%.

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tháng 7, đơn vị đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 1.403 người nộp thuế. Lũy kế đến ngày 31/7, đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 3.110/6.084 người nộp thuế phải ban hành.

Đối với số tiền nợ thuế, trong tháng, đơn vị đã ban hành quyết định cưỡng chế 66 tỷ đồng. Lũy kế đến cuối tháng 7, đã ban hành quyết định cưỡng chế 308/338 tỷ đồng phải cưỡng chế, tương đương 91%, tăng 25% so với cuối tháng 6.

Ngoài ra, Thuế tỉnh cũng ban hành 1.013 thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Lũy kế đến ngày 31/7, đã ban hành thông báo đối với 2.528/18.845 người nộp thuế phải ban hành, đạt 13%, tăng 5% so với cuối tháng 6. Xét về số tiền nợ thuế, số tiền đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh trong tháng là 52 tỷ đồng; lũy kế đạt 430/738 tỷ đồng, tương đương 58%, tăng 7% so với cuối tháng 6.

Bước sang tháng 8, Thuế tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu thu ngân sách 657 tỷ đồng, đồng thời phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước quý III và dự toán cả năm. Ngành Thuế sẽ giao dự toán thu quý III/2026 cho các đơn vị hành thu, tiếp tục đôn đốc thu, thu hồi nợ thuế và phối hợp với Sở Tài chính cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
hu ngân sách Thuế tỉnh Đắk Lắk quản lý thuế nợ thuế

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