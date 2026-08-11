Chứng khoán

VPS chính thức ra mắt sản phẩm VPS Smart Indexing

09:22 | 11/08/2026
(TBTCO) - Ngày 11/8/2026, Công ty c phần Chứng khoán VPS (HOSE: VCK) chính thức giới thiệu VPS Smart Indexing (VSI), trong đó VPS thay mặt Khách hàng quản lý và đầu tư danh mục theo chiến lược đã lựa chọn. Danh mục được xây dựng và vận hành bởi đội ngũ chuyên gia của VPS, hướng tới mục tiêu tích lũy dài hạn và gia tăng giá trị tài sản thông qua nguyên tắc đầu tư kỷ luật, định kỳ.
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VPS chính thức ra mắt sản phẩm VPS Smart Indexing
Danh mục của VSI được xây dựng và vận hành bởi các chuyên gia của VPS phối hợp cùng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (SGC).

Xu hướng đầu tư dài hạn ngày càng được quan tâm

Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán, nhu cầu tích lũy tài sản bằng cổ phiếu như một khoản đầu tư dài hạn ngày càng được quan tâm. Nhà đầu tư có thể chủ động tự xây dựng danh mục hoặc lựa chọn ủy thác cho đội ngũ chuyên nghiệp. Việc tự đầu tư mang lại sự chủ động cao nhưng đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và thời gian để nghiên cứu doanh nghiệp, theo dõi thị trường và quản trị rủi ro; trong khi ủy thác cho đội ngũ chuyên nghiệp giúp giảm đáng kể thời gian quản lý, đồng thời duy trì tính kỷ luật và nhất quán trong dài hạn.

Từ nhu cầu đó, VSI mang đến một cách tiếp cận mới cho việc tích lũy tài sản bằng cổ phiếu, khi nhà đầu tư có thể ủy thác việc xây dựng và quản lý danh mục cho đội ngũ chuyên gia. Danh mục được xây dựng và vận hành bởi các chuyên gia của VPS phối hợp cùng Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn (SGC), ứng dụng các mô hình định lượng trong lựa chọn cổ phiếu, phân bổ tỷ trọng và tái cơ cấu theo chiến lược đầu tư đã xác định. Với đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm trong đầu tư, quản lý tài sản tại thị trường Việt Nam và năng lực công nghệ thông tin vững mạnh, VSI hướng tới một quy trình quản lý danh mục chuyên nghiệp, bài bản và kỷ luật, giải phóng nhà đầu tư khỏi việc phải tự mình thực hiện toàn bộ các bước trong quá trình xây dựng và quản lý danh mục.

Danh mục được quản lý chuyên nghiệp

Theo VPS, toàn bộ hoạt động vận hành danh mục đều tuân thủ nguyên tắc đầu tư đã được thiết lập từ trước, hạn chế các quyết định mang tính cảm xúc trước biến động ngắn hạn của thị trường.

Với VSI, nhà đầu tư sở hữu trực tiếp các cổ phiếu trong danh mục, đồng thời vẫn được hưởng lợi từ quy trình quản lý chuyên nghiệp và kỉ luật đầu tư có hệ thống.

VSI nổi bật ở khả năng kết hợp giữa tính kỷ luật của đầu tư theo chỉ số và sự linh hoạt trong quản lý danh mục. Danh mục được xây dựng bám sát chỉ số tham chiếu, đồng thời được rà soát và tái cơ cấu với tần suất linh hoạt, giúp kịp thời thích ứng với những thay đổi của thị trường. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ liên tục đánh giá diễn biến thị trường để điều chỉnh chiến lược phân bổ vốn khi cần thiết, qua đó vừa duy trì định hướng đầu tư dài hạn, vừa chủ động quản trị rủi ro trong các giai đoạn thị trường biến động.

Sản phẩm cũng được thiết kế để giải quyết bài toán phổ biến của nhà đầu tư cá nhân khi lượng vốn chưa đủ lớn để tái tạo đầy đủ danh mục cổ phiếu theo chiến lược đã lựa chọn. Thay vì phân bổ theo tỷ trọng cố định, đội ngũ chuyên gia đã đưa ra những thuật toán tự động tính toán tỷ trọng phù hợp với quy mô tài sản của từng khách hàng, giúp danh mục vẫn bám sát chiến lược đầu tư ban đầu. Đồng thời, cơ chế tích lũy định kỳ cho phép nhà đầu tư bổ sung vốn theo kế hoạch, số tiền mới được tự động phân bổ vào danh mục theo nguyên tắc đã thiết lập.

Mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp đầu tư chuyên nghiệp

Theo đại diện VPS, VPS Smart Indexing là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển các sản phẩm quản lý tài sản dựa trên kỷ luật và công nghệ.

Nếu trước đây các giải pháp chủ yếu phục vụ nhà đầu tư tổ chức hoặc khách hàng có quy mô tài sản lớn tại các thị trường phát triển, VPS hướng tới việc đưa đầu tư chứng khoán đến gần hơn với đông đảo nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thông qua hình thức ủy thác dễ tiếp cận, kết hợp giữa chuyên môn của đội ngũ đầu tư và năng lực công nghệ./.

Hải Băng
Từ khóa:
vps VSI VPS Smart Indexing sgc Công ty Quản lý Quỹ Sài Gòn

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