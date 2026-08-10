Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần, mức cao nhất lên tới 100%

Theo thống kê, có khoảng 20 doanh nghiệp dự kiến chốt quyền cổ tức trong tuần từ ngày 10 - 14/8, trong đó, gần 16 doanh nghiệp lựa chọn chi trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dao động từ 3% đến 100%, một số doanh nghiệp dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng cho cổ đông.

Đáng chú ý, ngày 14/8 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng; thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/8.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang dự kiến dành khoảng 63 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), cổ đông đang nắm giữ 46,64% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 29,4 tỷ đồng. Công ty TNHH Quốc tế DP, sở hữu 7,95% vốn, có thể nhận khoảng 5 tỷ đồng.

Cũng trong tuần, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/8 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 3.500 đồng và khoản cổ tức dự kiến được thanh toán vào ngày 28/8.

Với hơn 57,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Phân bón Bình Điền dự kiến chi trả vào khoảng 200,09 tỷ đồng.

Trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn trả cổ tức bằng tiền, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã CK: MBB) sẽ đồng thời triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 12/8 được MB lựa chọn làm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện các quyền này.

Theo phương án được MB đưa ra, ngân hàng này dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 12.082,5 tỷ đồng, nguồn thực hiện từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025.

Cùng ngày, MB cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm ra công chúng. Ngân hàng dự kiến chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong nhóm doanh nghiệp chốt quyền tuần này thuộc về Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, mã CK: FOC), với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/8, còn thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/9.

Với hơn 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự kiến chi khoảng 184 tỷ đồng cho đợt cổ tức. Công ty cổ phần Viễn thông FPT (mã CK: FOX), công ty mẹ đang sở hữu hơn 10,4 triệu cổ phiếu FOC, tương ứng 56,51% vốn, dự kiến nhận khoảng 104 tỷ đồng. Tập đoàn FPT, sở hữu gần 4,4 triệu cổ phiếu FOC, tương ứng 23,86% vốn, dự kiến nhận khoảng 44 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp FPT Online thực hiện mức cổ tức 100%. Trong lịch sử chi trả, mức cổ tức tiền mặt cao nhất của doanh nghiệp là 200%, được thực hiện vào năm 2021./.