Chứng khoán

Gần 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần, mức cao nhất lên tới 100%

14:51 | 10/08/2026
(TBTCO) - Gần 20 doanh nghiệp sẽ chốt quyền cổ tức trong tuần từ ngày 10 - 14/8, trong đó, gần 16 doanh nghiệp trả bằng tiền mặt với tỷ lệ cao nhất lên tới 100%.
aa

Theo thống kê, có khoảng 20 doanh nghiệp dự kiến chốt quyền cổ tức trong tuần từ ngày 10 - 14/8, trong đó, gần 16 doanh nghiệp lựa chọn chi trả bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dao động từ 3% đến 100%, một số doanh nghiệp dự kiến chi hàng trăm tỷ đồng cho cổ đông.

Đáng chú ý, ngày 14/8 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền. Tỷ lệ thực hiện là 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng; thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/8.

Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang dự kiến dành khoảng 63 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), cổ đông đang nắm giữ 46,64% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 29,4 tỷ đồng. Công ty TNHH Quốc tế DP, sở hữu 7,95% vốn, có thể nhận khoảng 5 tỷ đồng.

Cũng trong tuần, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/8 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%. Theo đó, mỗi cổ phiếu được nhận 3.500 đồng và khoản cổ tức dự kiến được thanh toán vào ngày 28/8.

Với hơn 57,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Phân bón Bình Điền dự kiến chi trả vào khoảng 200,09 tỷ đồng.

Trong khi nhiều doanh nghiệp lựa chọn trả cổ tức bằng tiền, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã CK: MBB) sẽ đồng thời triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 12/8 được MB lựa chọn làm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện các quyền này.

Theo phương án được MB đưa ra, ngân hàng này dự kiến phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 12.082,5 tỷ đồng, nguồn thực hiện từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2025.

Cùng ngày, MB cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm ra công chúng. Ngân hàng dự kiến chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong nhóm doanh nghiệp chốt quyền tuần này thuộc về Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, mã CK: FOC), với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/8, còn thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 11/9.

Với hơn 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự kiến chi khoảng 184 tỷ đồng cho đợt cổ tức. Công ty cổ phần Viễn thông FPT (mã CK: FOX), công ty mẹ đang sở hữu hơn 10,4 triệu cổ phiếu FOC, tương ứng 56,51% vốn, dự kiến nhận khoảng 104 tỷ đồng. Tập đoàn FPT, sở hữu gần 4,4 triệu cổ phiếu FOC, tương ứng 23,86% vốn, dự kiến nhận khoảng 44 tỷ đồng.

Đây là năm thứ hai liên tiếp FPT Online thực hiện mức cổ tức 100%. Trong lịch sử chi trả, mức cổ tức tiền mặt cao nhất của doanh nghiệp là 200%, được thực hiện vào năm 2021./.

Thu Hương
Từ khóa:
chốt quyền cổ tức cổ tức HGM bfc fpt online tập đoàn fpt

Bài liên quan

Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

Sản lượng tiêu thụ giảm gần 58%, lợi nhuận Phân bón Bình Điền lao dốc

BIDV sắp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%, còn hơn 51.000 tỷ đồng "của để dành"

BIDV sắp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 4,5%, còn hơn 51.000 tỷ đồng "của để dành"

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Dành cho bạn

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Thị trường các-bon mở thêm cơ hội cho cao su Việt

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Mở rộng thị trường, nâng chuẩn để sầu riêng Việt tăng giá trị xuất khẩu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 12/8: VN-Index tăng tiến sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền vẫn thận trọng

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

TP. Huế chọn nhà đầu tư xây dựng bến số 7 và số 8 cảng Chân Mây

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Bộ Tài chính công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính hải quan về phân loại máy móc

Đọc thêm

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

Phát hành mới giảm mạnh, hơn 240.000 tỷ đồng chờ đáo hạn trong 12 tháng tới

(TBTCO) - Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 7 vừa qua ghi nhận sự sụt giảm mạnh của hoạt động phát hành mới so với tháng trước, trong khi thanh khoản trên thị trường thứ cấp cải thiện và quy mô dư nợ toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao. Theo VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong 12 tháng tới vào khoảng 242.000 tỷ đồng.
HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

HDBank rộng dư địa tín dụng, cùng doanh nghiệp đón nhịp tăng trưởng mới cuối năm

(TBTCO) - Với dư địa tăng trưởng tín dụng lên tới 35%, thanh khoản thuận lợi, bộ đệm vốn cao cùng nguồn vốn quốc tế mở rộng, nửa cuối năm, HDBank có thêm dư địa đưa vốn vào sản xuất kinh doanh với chi phí hợp lý, đồng hành cùng doanh nghiệp trong nhịp tăng trưởng mới. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30.100 tỷ đồng, tăng 41%.
Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Kinh doanh gần như "đóng băng", một công ty “gọi” vốn hàng trăm tỷ đồng có “hình bóng” của PVComBank Chi nhánh Đống Đa

Dù kinh doanh thua lỗ, hoạt động gần như "đóng băng", Công ty cổ phần Đầu tư hội nhập Toàn Cầu vẫn gắn với những khoản huy động hàng trăm tỷ đồng, từ lô trái phiếu 190 tỷ đồng đến các giao dịch bảo đảm có giá trị khoản vay hàng trăm tỷ đồng tại PVComBank Chi nhánh Đống Đa. Phía sau các nghĩa vụ hàng trăm tỷ đồng là tài sản bảo đảm chỉ vài nghìn cổ phần, gắn với mạng lưới doanh nghiệp đan xen.
Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

Kỳ vọng lợi nhuận nhóm bất động sản khu công nghiệp dồn về nửa cuối năm

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của nhóm bất động sản khu công nghiệp cho thấy nhiều gam màu trái chiều. Tuy vậy, tiềm năng từ dòng vốn FDI vẫn đang tiếp tục tạo dư địa cho giai đoạn tới.
Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

Nâng tầm thị trường chứng khoán, tạo sức hút với dòng vốn dài hạn

(TBTCO) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045 được kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán, thúc đẩy luân chuyển vốn và mở rộng khả năng thu hút các nhà đầu tư tổ chức. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, cùng với tiến trình nâng hạng, Việt Nam cần gia tăng nguồn hàng chất lượng, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút dòng vốn bền vững.
Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 477/QĐ-UBCK về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Đặng Văn Vinh (sinh ngày 17/10/1992, địa chỉ tại Hà Nội) do thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn vào cuối năm

(TBTCO) - Hơn 103.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong phần còn lại của năm 2026, tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản và ngân hàng.
Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, 4 doanh nghiệp bị xử phạt

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 4 doanh nghiệp, mỗi đơn vị 92,5 triệu đồng, do chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định. Các vi phạm liên quan đến báo cáo tài chính, quản trị công ty, tài liệu đại hội đồng cổ đông và thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Thưởng nóng lực lượng triệt phá vụ buôn lậu ngà voi quy mô lớn tại cảng Quy Nhơn

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Việt Nam

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Petrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bất động sản Hà Nội: Nguồn cung cải thiện, căn hộ vừa túi tiền vẫn khan hiếm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo giám sát tổ chức thi lại tại Tuyên Quang

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

DatVietVAC kỳ vọng thành "kỳ lân" văn hóa, dàn nghệ sĩ góp mặt trong danh sách cổ đông trước thềm IPO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Ký kết hợp tác với gần 50 đại lý, Novaland từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Hải quan triệt phá vụ buôn lậu ngà voi lớn tại miền Trung, thu giữ hơn 1,2 tấn tang vật

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Tỷ giá USD hôm nay (10/8): Tỷ giá trung tâm tiếp tục leo dốc, USD chờ tín hiệu mới từ CPI Mỹ tháng 7

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 12/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 cao nhất là 28,07 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/8): Tỷ giá trung tâm tăng lên 25.539 đồng, giá dầu tăng kỳ vọng Fed thắt chặt trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Giá vàng hôm nay ngày 11/8: Trong nước bật tăng, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải tăng 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Cách nhận diện lừa đảo khi nhận được cuộc gọi từ “Thue TP.HCM”

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Tỷ giá USD hôm nay (11/8): Tỷ giá trung tâm vượt 25.500 đồng, đồng Yên chịu áp lực dù can thiệp quy mô kỷ lục

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 12/8: Giá vàng miếng và nhẫn tăng từ 200 - 500 nghìn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Giá vàng hôm nay ngày 10/8: Vàng thế giới tăng gần 300 USD trong một tuần, trong nước giảm nhẹ

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +18.01
13/08 | +18.01 (7,746.21 +18.01 (+0.23%))
DJI -29.68
13/08 | -29.68 (53,762.17 -29.68 (-0.06%))
IXIC +140.04
13/08 | +140.04 (26,585.49 +140.04 (+0.53%))
NYA +101.82
13/08 | +101.82 (24,787.39 +101.82 (+0.41%))
XAX +37.82
13/08 | +37.82 (8,802.67 +37.82 (+0.43%))
BUK100P -3.00
13/08 | -3.00 (1,075.18 -3.00 (-0.28%))
RUT +21.26
13/08 | +21.26 (3,048.38 +21.26 (+0.70%))
VIX -0.88
13/08 | -0.88 (14.40 -0.88 (-5.76%))
FTSE -11.04
13/08 | -11.04 (10,833.15 -11.04 (-0.10%))
GDAXI -60.35
13/08 | -60.35 (26,331.07 -60.35 (-0.23%))
FCHI -40.00
13/08 | -40.00 (8,674.94 -40.00 (-0.46%))
STOXX50E -17.23
13/08 | -17.23 (6,533.99 -17.23 (-0.26%))
N100 -4.11
13/08 | -4.11 (1,972.86 -4.11 (-0.21%))
BFX +3.86
13/08 | +3.86 (5,723.27 +3.86 (+0.07%))
MOEX.ME -0.11
13/08 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -212.65
13/08 | -212.65 (25,440.17 -212.65 (-0.83%))
STI -33.42
13/08 | -33.42 (5,720.75 -33.42 (-0.58%))
AXJO -41.20
13/08 | -41.20 (9,209.40 -41.20 (-0.45%))
AORD -39.00
13/08 | -39.00 (9,404.70 -39.00 (-0.41%))
BSESN -187.90
13/08 | -187.90 (77,966.35 -187.90 (-0.24%))
JKSE +105.97
13/08 | +105.97 (6,373.85 +105.97 (+1.69%))
KLSE +10.15
13/08 | +10.15 (1,741.61 +10.15 (+0.59%))
NZ50 -123.00
13/08 | -123.00 (13,737.66 -123.00 (-0.89%))
KS11 +233.51
13/08 | +233.51 (6,579.04 +233.51 (+3.68%))
TWII +397.35
13/08 | +397.35 (45,518.07 +397.35 (+0.88%))
GSPTSE +209.15
13/08 | +209.15 (36,685.07 +209.15 (+0.57%))
BVSP -190.92
13/08 | -190.92 (167,683.72 -190.92 (-0.11%))
MXX +220.00
13/08 | +220.00 (65,784.76 +220.00 (+0.34%))
IPSA -59.68
13/08 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -15,331.75
13/08 | -15,331.75 (3,007,152.75 -15,331.75 (-0.51%))
TA125.TA +32.05
13/08 | +32.05 (4,065.22 +32.05 (+0.79%))
CASE30 +210.50
13/08 | +210.50 (55,039.80 +210.50 (+0.38%))
JN0U.JO -34.15
13/08 | -34.15 (7,142.21 -34.15 (-0.48%))
DX-Y.NYB +0.17
13/08 | +0.17 (100.00 +0.17 (+0.17%))
125904-USD-STRD -9.48
13/08 | -9.48 (2,891.39 -9.48 (-0.33%))
XDB -0.18
13/08 | -0.18 (134.90 -0.18 (-0.13%))
XDE -0.19
13/08 | -0.19 (115.22 -0.19 (-0.16%))
000001.SS +12.58
13/08 | +12.58 (3,946.68 +12.58 (+0.32%))
N225 +553.84
13/08 | +553.84 (67,524.06 +553.84 (+0.83%))
XDN -0.08
13/08 | -0.08 (62.70 -0.08 (-0.13%))
XDA +0.01
13/08 | +0.01 (70.60 +0.01 (+0.01%))