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Giá dầu giảm sâu rồi bật tăng trở lại trước diễn biến tại Hormuz

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
11:42 | 10/08/2026
(TBTCO) - Giá dầu thế giới đảo chiều tăng phiên thứ 3 liên tiếp sau tuần giảm mạnh trước đó. Kết phiên sáng nay, giá dầu WTI ở mức 78,71 USD/thùng, tăng 0,53 USD/thùng, tương ứng tăng 0,68%. Dầu Brent ở mức 84,26 USD/thùng, tăng 2,045 USD/thùng, tương ứng 2,48%.
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Giá dầu thế giới đồng loạt tăng trong phiên sáng đầu tuần, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong tuần giao dịch vừa qua, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường năng lượng. Ngay đầu tuần, giá dầu chịu sức ép lớn khi thị trường kỳ vọng căng thẳng Mỹ - Iran có thể hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sớm trở lại. Ngày 3/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao. Cùng thời điểm, OPEC+ thông qua kế hoạch nâng hạn ngạch khai thác tháng 9 thêm khoảng 188.000 thùng/ngày.

Kỳ vọng nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh được khơi thông trở lại khiến lực bán gia tăng. Kết phiên 3/8, giá Brent giảm khoảng 7%, xuống 83,77 USD/thùng, trong khi WTI giảm 5,1%, còn 80,34 USD/thùng. Riêng với Brent, mức giảm này chịu ảnh hưởng một phần bởi việc hợp đồng tháng 10 trở thành hợp đồng giao gần nhất sau khi hợp đồng tháng 9 đáo hạn. Nếu tính trên cùng hợp đồng tháng 10, mức giảm khoảng 4,7%.

Giá dầu giảm sâu rồi bật tăng trở lại trước diễn biến tại Hormuz
Giá dầu thế giới đảo chiều tăng phiên thứ 3 liên tiếp sau tuần giảm mạnh trước đó. Ảnh: TL.

Sang ngày 4/8, giá dầu tiếp tục đi xuống khi Qatar và Mỹ đưa ra những tín hiệu tích cực về đàm phán. Qatar cho biết một dự thảo thỏa thuận đang được các bên xem xét, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận đã có tiến triển trong trao đổi với Iran và Oman về việc khơi thông hoạt động vận tải qua Hormuz.

Kết phiên, Brent giảm thêm 5,3%, xuống 79,36 USD/thùng; WTI giảm 5,7%, còn 75,77 USD/thùng. Đây đều là những mức đóng cửa thấp nhất trong khoảng ba tuần.

Đến giữa tuần, giá dầu tạm thời giằng co quanh vùng thấp khi số liệu tồn kho của Mỹ cho tín hiệu trái chiều. Theo EIA, tồn kho dầu thô thương mại trong tuần kết thúc ngày 31/7 tăng 2,5 triệu thùng, lên 407 triệu thùng. Trong khi đó, tồn kho xăng giảm 1,6 triệu thùng và tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 3,5 triệu thùng, lần lượt thấp hơn khoảng 7% và 12% so với mức trung bình 5 năm.

Tuy nhiên, diễn biến tại Trung Đông nhanh chóng khiến thị trường đổi chiều. Ngày 6/8, niềm tin vào một giải pháp ngoại giao suy yếu khi Ủy ban Quốc hội Iran bắt đầu xem xét dự thảo luật cấm tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia bị coi là “thù địch” đi qua eo biển Hormuz. Dự thảo cũng đề xuất mức phạt lên tới 20% giá trị hàng hóa đối với các trường hợp vi phạm.

Lo ngại về vận chuyển dầu càng tăng khi lực lượng Houthi tiếp tục tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào lực lượng và tàu chở dầu liên quan đến Saudi Arabia. Dữ liệu vận tải của Kpler cho thấy đến ngày 5/8 chỉ ghi nhận một tàu đi qua eo biển Bab el-Mandeb. Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô và dầu ngưng tụ của các quốc gia Vùng Vịnh vẫn thấp hơn khoảng 40% so với trước khi xung đột bùng phát.

Kết phiên 6/8, dầu Brent tăng 3,83%, lên 82,49 USD/thùng, còn WTI tăng 2,75%, lên 77,29 USD/thùng.

Đà tăng tiếp tục trong phiên cuối tuần khi đàm phán Iran - Oman vẫn còn nhiều vấn đề chưa thống nhất, trong đó có đối tượng tàu được phép qua lại và mức phí vận chuyển qua Hormuz. Theo các thông tin mới nhất, Iran muốn mức phí tương đương 5-7% giá trị hàng hóa, trong khi Oman đang thảo luận mức khoảng 3%. Washington không chấp nhận bất kỳ khoản phí nào.

Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ và những quy định liên quan đến bảo hiểm cũng khiến phương án này chưa dễ triển khai trên thực tế.

Kết phiên 7/8, dầu Brent tăng thêm 1,3%, lên 83,55 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,15%, đạt 78,18 USD/thùng. Dù phục hồi mạnh trong hai phiên cuối tuần, giá dầu vẫn giảm khoảng 7,3% đối với Brent và gần 7,7% đối với WTI trong cả tuần.
Văn Nam
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