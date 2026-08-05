Thị trường

Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông kéo giá dầu giảm

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
16:23 | 05/08/2026
(TBTCO) - Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông, với tiềm năng của một thỏa thuận mới giúp khơi thông dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz, giúp giá dầu tiếp tục giảm xuống dưới mốc 80 USD/thùng.
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Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch ngày 4/8 tiếp tục giảm mạnh, giá dầu Brent giảm 5,26%, xuống còn 79,36 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 5,7%, xuống còn 75,77 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch ngày 5/8, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 79,36 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 75,23 USD/thùng, giảm 0,71% so với phiên liền trước.

Giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm khi các quan chức Chính phủ của các bên liên quan đồng loạt đưa ra các phát biểu xoa dịu tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Nhìn chung, các phát biểu đều đề cập đến tiềm năng của một thỏa thuận mới giúp khơi thông dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz.

Tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông kéo giá dầu giảm
Đầu phiên giao dịch ngày 5/8, giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 79,36 USD/thùng, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 75,23 USD/thùng. Ảnh: TL.

Cụ thể, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar - Majed al-Ansari khẳng định các nỗ lực hướng tới giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Mỹ - Iran vẫn đang tiếp diễn, với một dự thảo thỏa thuận đang được các bên xem xét.

Dù ông al-Ansari vẫn giữ thái độ thận trọng và lưu ý rằng, văn bản này vẫn chưa được hoàn tất, các tín hiệu phát đi từ Washington lại thể hiện sự tự tin. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent thậm chí cho rằng, thỏa thuận mới với Tehran có thể đạt được trong ngày hôm nay (5/8), củng cố thêm khả năng ổn định tình hình địa chính trị tại Trung Đông.

Các quan chức ngoại giao Mỹ đồng thời đưa ra các phát biểu tích cực về tình hình đàm phán tại Trung Đông. Bên cạnh cuộc đàm phán Iran - Oman về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, một cuộc đàm phán đáng chú ý khác giữa Israel và Lebanon do Washington làm trung gian sẽ diễn ra trong tuần này.

Theo số liệu mới nhất từ Cơ quan Hàng hải Quốc tế (IMO), lưu lượng tàu di chuyển qua eo biển Hormuz đã có sự hồi phục đáng kể trong tuần này, với mức trung bình của ngày 3/8 đạt gần 19 tàu. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết, ngày 1/8 là ngày hoạt động bận rộn nhất của cảng Yanbu tại Saudi Arabia kể từ khi lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb vào cuối tháng 7.

Ngoài ra, thị trường đang tập trung chú ý vào số liệu tồn kho dầu thô thương mại Mỹ sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố trong ngày hôm nay, với mức dự đoán giảm khoảng 1,5 - 2 triệu thùng trong tuần cuối cùng tháng 7. Tuy nhiên, ước tính của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) lại đang đi ngược lại với mức tăng gần 2,7 triệu thùng./.

Văn Nam
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