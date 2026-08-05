Tài chính

Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp

Hoàng Yến

Hoàng Yến

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16:50 | 05/08/2026
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ chỉ đề xuất cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài các mục đích được phép; việc sản xuất, sử dụng cho những mục đích hợp pháp khác vẫn được thực hiện theo điều kiện và sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
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Chiều 5/8, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã giải trình trước Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư.

Trước đó, qua thảo luận tại tổ và hội trường, đa số đại biểu đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc chuẩn bị, cập nhật, bổ sung kịp thời hồ sơ dự án luật. Hầu hết ý kiến thống nhất về sự cần thiết ban hành luật. Đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý, bổ sung dự thảo cả về nội dung chính sách và kỹ thuật lập pháp, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính khả thi sau khi luật được thông qua.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị rà soát toàn diện danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đánh giá đầy đủ mức độ rủi ro, yêu cầu quản lý nhà nước và khả năng kiểm soát bằng các công cụ thay thế khi bãi bỏ một ngành, nghề, nhất là trong những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng và quản lý tài sản công.

Ba nguyên tắc rà soát, cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thanh

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết các ý kiến đóng góp đều rất tâm huyết, khoa học và trách nhiệm, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội đối với dự án luật. Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội đều đề nghị việc cắt giảm phải mang lại hiệu quả thực chất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng nhất để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, thực hiện Kết luận số 18 của Trung ương về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số, trong đó giao Chính phủ rà soát, cắt giảm khoảng 30% thủ tục hành chính để tạo điều kiện gia nhập thị trường, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tiến hành rà soát và ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP, Nghị quyết số 17/NQ-CP.

Qua quá trình này đã cắt giảm 56 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề, tương ứng với mức giảm 28,8% so với Luật Đầu tư năm 2025 và giảm 40% so với Luật Đầu tư năm 2020.

Tại Thông báo số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, cũng đã ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương trong đợt cao điểm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

“Trên tinh thần đó, dự thảo luật lần này Chính phủ tiếp tục đề xuất cắt giảm thêm hai ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, bổ sung thêm một ngành nghề và tiếp tục hoàn thiện các ngành nghề khác" - Bộ trưởng thông tin.

Trước những băn khoăn của đại biểu Quốc hội về tính thực chất của việc cắt giảm, Bộ trưởng cho biết, hoạt động rà soát được thực hiện trên ba nguyên tắc.

Thứ nhất, cắt giảm các ngành, nghề không thực sự cần thiết phải quy định điều kiện kinh doanh theo khoản 1 Điều 7 của Luật Đầu tư.

Thứ hai, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn kỹ thuật và dữ liệu số.

Thứ ba, rà soát để cắt giảm hoặc sửa đổi các ngành, nghề có điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất tương tự nhau, không còn phù hợp, đã được điều chỉnh bằng cơ chế quản lý khác hoặc trên thực tế chưa phát sinh điều kiện đầu tư kinh doanh.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát danh mục. Đối với đề nghị sớm ban hành nghị định hướng dẫn, chuẩn bị kỹ cơ sở pháp lý, tổ chức bộ máy và nguồn lực để chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội.

Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình tại phiên họp chiều 5/8. Ảnh: Đức Thanh

Khí N2O vẫn được sản xuất và sử dụng theo điều kiện

Liên quan đến ý kiến đại biểu liên quan đến việc bổ sung hoạt động kinh doanh khí N2O vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho hay, sau khi tiếp thu ý kiến của Quốc hội, dự thảo xác định cụ thể nội dung cấm là: “Cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm”.

Đối với các mục đích khác, khí N2O vẫn được sản xuất và sử dụng theo điều kiện, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng cũng thông tin thêm, thời gian qua, tình hình sử dụng khí N2O, thường được gọi là “khí cười”, diễn biến khá phức tạp, thường xuyên gắn với hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy và có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, việc bổ sung quy định cấm là rất quan trọng.

Tuy nhiên, do khí N2O vẫn được sử dụng cho các mục đích khác, nên thời gian tới các cơ quan liên quan sẽ phối hợp bổ sung vào nghị định quy định rõ hình thức kiểm soát từ khâu sản xuất, vận chuyển, lưu thông đến mục đích sử dụng, bảo đảm loại khí này được sử dụng đúng mục đích.

Đối với đề xuất bổ sung hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, đây là quan hệ giữa cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài với cơ quan được ủy quyền cung cấp dịch vụ.

Dự thảo quy định điều kiện đối với các tổ chức được nhận ủy quyền để kinh doanh dịch vụ này. Bộ trưởng dẫn ví dụ, khi người dân làm thị thực tại Đại sứ quán Anh có thể phải thông qua đại lý được ủy quyền; nhiều cơ quan đại diện ngoại giao khác cũng thực hiện theo phương thức này.

Tuy nhiên, người được ủy quyền có thể thu thập nhiều thông tin cá nhân. Như các đại biểu Quốc hội đã phân tích, hoạt động này có nguy cơ dẫn đến lọt, lộ dữ liệu, thông tin quốc gia. Do đó, Bộ trưởng cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ, vừa bảo đảm quyền lợi của người dân, vừa bảo vệ lợi ích quốc gia.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu để hoàn thiện dự án luật, bảo đảm luật được ban hành đúng tinh thần tạo môi trường thông thoáng nhất, khuyến khích người dân và doanh nghiệp tiếp cận thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cũng kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo việc kinh doanh ấy không vi phạm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng, văn hóa và sức khỏe của người dân.

Hoàng Yến
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Khí N2O vẫn được sản xuất, sử dụng cho các mục đích hợp pháp

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