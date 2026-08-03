Giá gas bán lẻ tháng 8/2026 tăng "chóng mặt"

Giá gas bán lẻ tháng 8 đồng loạt tăng tại nhiều khu vực và thương hiệu.

Bước sang tháng 8, thị trường gas bán lẻ trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giá tăng rất mạnh, chấm dứt chuỗi ngày giảm giá trước đó. Theo thông báo từ các doanh nghiệp và đại lý kinh doanh gas, mức giá mới bắt đầu được áp dụng từ 7 giờ sáng ngày 1/8. Đây được đánh giá là đợt tăng giá gas “chóng mặt” nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tại các khu vực được khảo sát, xu hướng tăng từ 16.200 - 55.000 đồng/bình 12 kg và 64.800 - 193.000 đồng/bình 48 kg. Sau điều chỉnh, giá bình 12 kg hiện dao động trong khoảng 518.400 - 552.000 đồng/bình, trong khi bình 48 kg ở mức 2.067.000 - 2.204.000 đồng/bình.

Theo công bố mới nhất, giá nhập khẩu bình quân (CP) tháng 8/2026 ấn định ở mức 630 USD/tấn, tăng 40 USD/tấn so với giá tháng 7/2026, kéo theo giá gas bán lẻ trong nước từ ngày 1/8 được điều chỉnh tăng tương ứng.

Tại miền Bắc, giá gas tại Hà Nội tăng 16.200 đồng/bình 12 kg và 64.800 đồng/bình 48 kg, đưa giá mới lên lần lượt 518.400 đồng/bình 12 kg và 2.073.600 đồng/bình 48 kg. Hải Phòng cũng điều chỉnh cùng mức lên 506.088 đồng/bình 12 kg và 2.024.352 đồng/bình 48 kg.

Ở miền Trung, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, với giá bình 12 kg tăng 55.000 đồng lên 538.000 đồng/bình; bình 48 kg tăng 193.000 đồng lên 2.067.000 đồng/bình.

Tại miền Nam, TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tăng 30.000 đồng/bình 12 kg và 120.000 đồng/bình 48 kg, đưa giá bán mới lên 552.000 đồng/bình 12 kg và 2.204.000 đồng/bình 48 kg. Cần Thơ tăng 35.000 đồng/bình 12 kg và 140.000 đồng/bình 48 kg, lên mức 520.000 đồng/bình 12 kg và 2.080.000 đồng/bình 48 kg.

Giá gas các thương hiệu lớn cũng đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều doanh nghiệp. Sau khi thay đổi, giá bình 12 kg dao động từ 518.400 - 647.000 đồng/bình, trong khi bình 45 kg phổ biến trong khoảng 2.104.500 - 2.396.500 đồng/bình.

Petrolimex tại Hà Nội điều chỉnh tăng 16.200 đồng/bình 12 kg và 64.800 đồng/bình 48 kg công nghiệp, đưa giá bán mới lên 518.400 đồng/bình 12 kg và 2.073.600 đồng/bình 48 kg.

Saigon Petro tăng 28.500 đồng/bình 12 kg và 107.000 đồng/bình 45 kg, nâng giá lên mức 561.000 đồng/bình 12 kg và 2.104.500 đồng/bình 45 kg.

Pacific Petro, giá bình 12 kg tăng 35.000 đồng, lên 647.000 đồng/bình; bình 45 kg tăng 131.000 đồng, đạt 2.396.500 đồng/bình. Đây hiện là mức giá cao nhất trong nhóm thương hiệu được khảo sát.

Trong khi đó, PV GAS tại Hà Nội, giá bình 12 kg tăng 30.000 đồng lên 568.204 đồng/bình, bình 45 kg tăng 112.500 đồng lên 2.130.765 đồng/bình. Tại TP Hồ Chí Minh, giá bình 12 kg tăng 35.000 đồng lên 637.081 đồng/bình, trong khi bình 45 kg tăng 131.265 đồng, đạt 2.389.054 đồng/bình.

Giá gas tăng trong tháng 8 phản ánh diễn biến của thị trường năng lượng thế giới, Gas South sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường LPG để cập nhật giá bán phù hợp, và duy trì nguồn cung ổn định phục vụ nhu cầu của người dân và các cơ sở kinh doanh./.