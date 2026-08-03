Ngày 3/8: Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng giảm đan xen

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản trái chiều tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 8/2026 tăng 0.10 Yên/kg (+ 0,02%), lên mức 426.40 Yên/kg; hợp đồng tháng 9/2026 giảm 0.10 Yên/kg (+ 0,02%), về mức 423.60 Yên/kg.

Tương tự, trên sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên cũng tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 8/2026 tăng 90 Nhân dân tệ/tấn (+ 0,55%), lên mức 16.435 NDT/tấn; hợp đồng tháng 9/2026 giảm 20 Nhân dân tệ/tấn (- 0,12%), xuống mức 16.440 NDT/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 8 tiếp tục ổn định ở mức 89 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 giao dịch gần nhất tăng 0,6%, lên 212 US cent/kg.

Diễn biến tuần qua cho thấy đợt điều chỉnh ngắn hạn nhiều khả năng đã chậm lại sau khi TOCOM và SGX phục hồi mạnh trong hai phiên cuối tuần. Tuy nhiên, để hình thành một chu kỳ tăng mới, thị trường vẫn cần thêm các tín hiệu tích cực từ nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc và ngành sản xuất lốp xe toàn cầu.

Theo Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên, sản lượng cao su tự nhiên của các nước Đông Nam Á sẽ bước vào giai đoạn tăng theo mùa trong quý III. Nguồn cung dồi dào có thể hạn chế tốc độ tăng giá nếu nhu cầu không cải thiện tương ứng. Trong khi đó, các tổ chức như S&P Global Commodity Insights và LSEG cho rằng, triển vọng tiêu thụ sẽ phụ thuộc nhiều vào tốc độ phục hồi của ngành ô tô tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu.

Giá cao su trong nước

Giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.