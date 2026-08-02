Thị trường

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

06:21 | 02/08/2026
Giá lúa gạo hôm nay (2/8) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cơ bản ổn định, chỉ riêng giá bán lẻ gạo Jasmine tăng 2.000 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
aa
Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.700 - 9.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.800 - 9.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.850 - 8.700 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.550 - 8.700 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.850 - 8.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, hiện giá gạo thơm Jasmine tăng 2.000 đồng/kg, dao động ở mức 13.000 - 20.500 đồng/kg, so với giữa tuần.. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 12.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 14.000 - 18.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp duy trì ổn định. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi IR 50404 hôm nay dao động ở mức 5.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.000 - 7.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.400 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 7.100 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch lúa diễn ra chậm, giá lúa vững, Tại An Giang, nông dân neo giá cao, giao dịch lúa Hè Thu ít, giá lúa chững. Tại Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán mới chững lại, giá lúa tương đối ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 455 - 459 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 359 - 363 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 546 - 550 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 455 - 459 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 382 - 386 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 363 - 367 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 290 - 294 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 31/7: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 31/7: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng

Ngày 30/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Ngày 30/7: Giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, lúa ổn định

Dành cho bạn

Chứng khoán tuần đầu tháng 8/2026: Đà hồi phục tiếp tục hay "đi lên trong nghi ngờ"?

Chứng khoán tuần đầu tháng 8/2026: Đà hồi phục tiếp tục hay "đi lên trong nghi ngờ"?

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến động lực nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến động lực nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU

Hà Nội quyết liệt khơi thông các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Hà Nội quyết liệt khơi thông các dự án khu công nghiệp, khu công nghệ cao

Đối ngoại phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển

Đối ngoại phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Đọc thêm

Ngày 1/8: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu cao nhất 142.000 đồng/kg

Ngày 1/8: Giá cà phê ổn định, hồ tiêu cao nhất 142.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (1/8) tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đi ngang. Giá thu mua trung bình hiện ở mức 96.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục ổn định tại cả thị trường trong nước và thế giới.
Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á

Ngày 1/8: Giá cao su diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn châu Á

Giá cao su thế giới hôm nay (1/8) diễn biến phân hóa trên các sàn giao dịch lớn khi lực mua quay trở lại tại Nhật Bản và Singapore, trong khi thị trường Trung Quốc và Thái Lan vẫn chịu áp lực điều chỉnh do triển vọng tiêu thụ chưa thực sự cải thiện.
Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

Giá vật liệu xây dựng tăng, ảnh hưởng tiến độ đầu tư công

(TBTCO) - Giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng trong quý II/2026, tạo thêm sức ép lên chi phí xây dựng khi nhu cầu từ thị trường và đầu tư công đồng loạt tăng mạnh. Trước thực trạng này, cơ quan quản lý cần có giải pháp quyết liệt để bình ổn giá vật liệu xây dựng.
Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

Kỳ vọng khơi thông các tuyến hàng hải gây sức ép giảm giá dầu

(TBTCO) - Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, dầu WTI về dưới 83 USD/thùng, dầu Brent ở mức 85,98 USD/thùng. Diễn biến này được thúc đẩy bởi kỳ vọng các tuyến hàng hải chiến lược có thể sớm được khơi thông.
Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Ngày 31/7: Giá bạc trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (31/7) diễn biến trái chiều. Trong khi các thương hiệu bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp đà tăng. Ngược lại, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế lại đảo chiều giảm 0,48% so với hôm qua.
Ngày 31/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 31/7: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (31/7) quay đầu giảm mạnh sau chuỗi ba phiên tăng liên tiếp trước đó. Mức điều chỉnh phổ biến từ 1.700 - 1.800 đồng/kg, đưa giá thu mua về khoảng 96.000 - 96.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.
Ngày 31/7: Giá heo hơi chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Ngày 31/7: Giá heo hơi chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Giá heo hơi hôm nay (31/7) tiếp tục giảm tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, miền Nam tạm thời chững lại sau chuỗi phiên lao dốc liên tiếp.
Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường cho sầu riêng tươi Việt Nam

(TBTCO) - Chính phủ Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng, mở thêm thị trường xuất khẩu cho ngành hàng sầu riêng. Theo quy định mới, Việt Nam được bổ sung vào danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu mặt hàng này mà không phải đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật bổ sung hay điều kiện nhập khẩu đặc biệt.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/8: Vàng thế giới giữ mốc 4.040 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Lạm phát chặng cuối năm có đáng lo?

Lạm phát chặng cuối năm có đáng lo?

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 2/8: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Hà Nội thúc tiến độ hai dự án trọng điểm tại Hồ Tây

Hà Nội thúc tiến độ hai dự án trọng điểm tại Hồ Tây

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Hải quan hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng bán vào khu phi thuế quan

Hải quan hướng dẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng bán vào khu phi thuế quan

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/7): Tỷ giá trung tâm lập vùng cao 25.320 đồng, thị trường vẫn đặt cược Fed tăng lãi suất vào cuối năm

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Tỷ giá USD hôm nay (31/7): Tỷ giá trái chiều, dõi theo quyết định lãi suất và khả năng can thiệp đồng Yên

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Fed giữ nguyên lãi suất 3,5% - 3,75% lần thứ 5 liên tiếp, ba phiếu phản đối phát tín hiệu "diều hâu"

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 31/7: Vàng thế giới vượt mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt tăng

Ngày 1/8: Giá heo diễn biến trái chiều giữa các khu vực

Ngày 1/8: Giá heo diễn biến trái chiều giữa các khu vực

Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm

Ngày 31/7: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm