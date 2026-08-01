Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Thị trường trong nước

Sáng nay (1/8), tỷ giá trung tâm được chốt tuần mức 25.338 đồng/USD, tăng 18 đồng so với phiên trước, tiếp tục duy trì ở mức cao nhất lịch sử. Tính chung cả tuần, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 55 đồng so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 12 liên tiếp.

Đáng chú ý, trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần, tỷ giá trung tâm đều được điều chỉnh tăng trên 10 đồng, phản ánh xu hướng đi lên rõ nét của tỷ giá điều hành.

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng, lên 24.122 - 26.554 VND/USD.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.071,1 - 26.604,9 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.250 - 26.280 VND/USD. Giá bán USD trên thị trường tự do hiện thấp hơn khoảng 200 đồng so với các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên kết thúc tuần cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm, phù hợp với đà hạ nhiệt của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế, song nghịch chiều với đà tăng tỷ giá trung tâm.

Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.080 - 26.490 VND/USD (mua vào - bán ra), cùng giảm 20 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.090 - 26.470 VND/USD, cùng giảm 40 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 1/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược với USD, tỷ giá EUR tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Tại Vietcombank, đồng euro được niêm yết ở mức 29.496,61 - 31.051,68 VND/EUR, tăng 314 đồng ở chiều mua vào tiền mặt và 330 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá EUR đạt 29.659 - 31.087 VND/EUR, tăng 210 đồng ở chiều mua vào và 211 đồng ở chiều bán ra, phản ánh đà phục hồi của đồng tiền chung châu Âu.

Tỷ giá bảng Anh cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong tuần và là một trong những đồng tiền có mức tăng mạnh nhất trong rổ ngoại tệ niêm yết. Tỷ giá nhân dân tệ tiếp tục đi lên.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tháng ở mốc 99,9 điểm, giảm 1,46% so với tháng trước.

Nguồn: Investing.

Trong tuần vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đều quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở quyết định giữ lãi suất, mà ở sự thay đổi trong cách các ngân hàng trung ương nhìn nhận rủi ro lạm phát.

Thay vì cho rằng các cú sốc nguồn cung chỉ mang tính tạm thời, các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại những biến động về giá năng lượng, hàng hóa hay địa chính trị có thể lan sang tiền lương, kỳ vọng lạm phát và mặt bằng giá cả, qua đó, buộc chính sách tiền tệ phải duy trì trạng thái thắt chặt lâu hơn.

Tại Anh, BoE phát tín hiệu có thể phải hành động sớm để ngăn chặn các tác động lan tỏa của lạm phát, thay vì chờ các dấu hiệu rõ ràng hơn. Ba thành viên bỏ phiếu phản đối cho rằng, việc trì hoãn nâng lãi suất sẽ làm gia tăng rủi ro đối với ổn định giá cả.

Dù vậy, Thống đốc BoE Andrew Bailey nhận định, hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát đã lan rộng, khi nhu cầu tiêu dùng còn yếu và thị trường lao động vẫn đủ dư địa để kiềm chế đà tăng tiền lương. Tuy nhiên, Thống đốc BoE cũng cảnh báo một cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông, nếu tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng cao, có thể khiến BoE phải nâng lãi suất.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh, nền kinh tế Mỹ vẫn đủ vững để Fed ưu tiên mục tiêu ổn định giá cả và khẳng định ngân hàng trung ương sẽ không ngần ngại hành động nếu áp lực lạm phát quay trở lại.

Tại Nhật Bản, Thống đốc BoJ Kazuo Ueda cho biết, việc ngăn lạm phát vượt mục tiêu đang trở nên quan trọng hơn, nhất là khi kỳ vọng lạm phát trung và dài hạn có xu hướng gia tăng.

Đồng USD đã bị bán tháo trong 3 đợt riêng biệt, theo thông tin thị trường, Bộ Tài chính Mỹ đã thông qua Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York thông báo với một số ngân hàng rằng, cơ quan này có thể sẽ tham gia thị trường và yêu cầu các tổ chức sẵn sàng cho các hành động tiếp theo.

Dựa trên dữ liệu từ các tài khoản của ngân hàng trung ương, quy mô can thiệp được ước tính lên tới khoảng 53 tỷ USD, nhiều khả năng là phiên can thiệp ngoại hối lớn nhất từng được Tokyo thực hiện trong một ngày. Động thái này đã kéo tỷ giá USD/JPY từ khoảng 163 xuống dưới 158 chỉ trong vòng một giờ. Sau đó, tỷ giá USD/JPY giao dịch quanh mức 157,45, giảm 3,16% so với tháng trước./.