Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt. Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi đất nước vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tạo nền tảng để triển khai các quyết sách lớn của nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Đức Thanh

Đây cũng là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc mà Đại hội XIV đã xác định, hướng tới thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vừa qua đã thông qua Nghị quyết về mô hình phát triển mới, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của tăng trưởng, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với phát triển đất nước và công tác đối ngoại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 có chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn (hàng thứ 2, thứ hai từ trái sang) tham dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 22 diễn ra từ ngày 1 - 7/8 tại Hà Nội, với sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước./.