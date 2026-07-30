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Ngày 30/7: Giá cà phê tiếp tục bứt phá, hồ tiêu tăng mạnh

06:33 | 30/07/2026
Giá cà phê hôm nay (30/7) tiếp tục bứt phá tại cả thị trường trong nước và thế giới. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 97.800 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng nối dài đà tăng sau phiên giao dịch trước. Mức điều chỉnh phổ biến từ 500 - 1.000 đồng/kg.
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Giá cà phê hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước tăng gần 2.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 30/7 cho thấy, thị trường cà phê nội địa tiếp tục duy trì đà tăng mạnh sau hai phiên phục hồi trước đó. Giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 97.800 - 98.500 đồng/kg, tăng 1.800 - 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước khi tăng 1.900 đồng/kg, lên 98.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 1.900 đồng/kg, đạt 98.300 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk ghi nhận mức tăng 1.800 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 98.300 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lâm Đồng là địa phương có mức tăng mạnh nhất trong phiên khi tăng 2.000 đồng/kg, lên 97.800 đồng/kg.

Việc giá cà phê trong nước tăng liên tục ba phiên đã đưa mặt bằng giá tiến sát ngưỡng 99.000 đồng/kg, đảo ngược xu hướng giảm của tuần trước. Diễn biến này cũng phản ánh tác động tích cực từ thị trường thế giới khi lực mua quay trở lại và nguồn cung ngắn hạn có dấu hiệu thắt chặt.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp đà tăng trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 tăng 78 USD/tấn (2,05%) lên 3.877 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 cũng tăng 78 USD/tấn (2,06%), đạt 3.859 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 tăng mạnh 14,85 US cent/pound (4,58%), lên 339,4 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 11,4 US cent/pound (3,73%), đạt 317,3 US cent/pound.

Giá tiêu tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg

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Giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng mạnh. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 30/7 tại các vùng nguyên liệu trọng điểm cho thấy, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục nối dài đà tăng sau phiên giao dịch trước. Mức điều chỉnh phổ biến từ 500 - 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua dao động trong khoảng 139.000 - 142.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước khi tăng thêm 500 đồng/kg, lên 142.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu ghi nhận mức tăng mạnh hơn, thêm 1.000 đồng/kg lên 141.000 đồng/kg, thu hẹp khoảng cách với địa phương dẫn đầu.

Ở khu vực Đông Nam Bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tăng 500 đồng/kg, lên 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện được các đại lý thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của thị trường hồ tiêu nội địa, phản ánh tâm lý tích cực hơn sau giai đoạn đi ngang kéo dài. Dù mức tăng chưa lớn, mặt bằng giá đã tiến gần vùng cao nhất kể từ đầu tháng, góp phần cải thiện kỳ vọng của người trồng tiêu.

Trên thị trường quốc tế, theo cập nhật mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt vẫn duy trì ổn định trong phiên giao dịch gần nhất.

Cụ thể, tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.823 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ nguyên ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn. Ngược lại, Malaysia vẫn duy trì mức giá cao nhất với 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá chào bán tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục giữ nguyên ở 5.970 USD/tấn và 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia ổn định ở mức 9.404 USD/tấn. Giá tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì 12.200 USD/tấn và 8.250 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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