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Giá vàng hôm nay ngày 30/7: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước biến động trái chiều

Thu Hương

Thu Hương

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06:34 | 30/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng 76 USD/ounce lên 4.094 USD/ounce sau khi Fed giữ nguyên lãi suất. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn biến động trái chiều khi một số doanh nghiệp giảm giá, trong khi nhiều đơn vị giữ nguyên hoặc điều chỉnh tăng nhẹ.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.094 USD/ounce, tăng 76 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 130,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 10,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng gần 2% sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, qua đó hỗ trợ nhu cầu nắm giữ kim loại quý.

Giá vàng hôm nay ngày 30/7: Giá vàng thế giới tăng mạnh, vàng trong nước biến động trái chiều
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Sau quyết định của Fed, đồng USD giảm giá so với đồng euro, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng thu hẹp đà tăng, tạo thêm động lực cho giá vàng.

Ông Tai Wong - Nhà giao dịch kim loại độc lập cho biết, vàng đang dẫn dắt đà tăng của các tài sản sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed. Tuy nhiên, theo ông, phản ứng của thị trường vẫn có thể thay đổi khi giới đầu tư đánh giá kỹ hơn các thông điệp từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định ngân hàng trung ương Mỹ vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2% và không chấp nhận một mục tiêu lạm phát cao hơn, dù quyết định duy trì lãi suất trong bối cảnh áp lực lạm phát còn hiện hữu.

Theo ông Wong, những lo ngại về lạm phát trên thị trường trái phiếu dài hạn đã góp phần hỗ trợ giá vàng, khi kim loại quý tiếp tục được xem là kênh phòng ngừa rủi ro lạm phát.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, sau cuộc họp của Fed, thị trường hiện dự báo xác suất Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 ở mức khoảng 64%, giảm so với khoảng 81% trước khi quyết định chính sách được công bố.

Trong thời gian tới, sự chú ý của giới đầu tư sẽ hướng đến số liệu chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 6, dự kiến công bố trong ngày 30/7, nhằm tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong các cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn là vấn đề được các ngân hàng trung ương theo dõi sát.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 29/7, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và PNJ không thay đổi giá ở chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá vàng miếng về ngưỡng 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, giao dịch ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng. Tương tự với Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn kết phiên ở mức 137,1 - 141 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá về mức 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và không thay đổi giá ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên tăng lên mức 136,5 - 141,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 30/07/2026 07:00

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Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80