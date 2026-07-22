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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

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06:32 | 22/07/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới tăng gần 70 USD/ounce, lên khoảng 4.080 USD/ounce nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng miếng đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp, trong khi vàng nhẫn ghi nhận mức điều chỉnh mạnh, có nơi tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.080 USD/ounce, tăng gần 70 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và các khoản phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ, đưa chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới còn khoảng 16,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong bối cảnh thị trường kỳ vọng những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran có thể góp phần hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, qua đó làm giảm áp lực lên giá năng lượng và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ cũng tăng 1%, lên 4.054,4 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 22/7: Vàng thế giới bật tăng gần 70 USD/ounce
Giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Ông Edward Meir - Chuyên gia phân tích tại Marex, cho rằng giá hàng hóa nói chung đang tăng nhờ kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn tại Trung Đông có thể sớm đạt được. Theo ông, vàng cũng được hỗ trợ bởi lực mua kỹ thuật sau khi thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn bắt đầu từ đầu tháng 7 và nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong thời gian tới.

Theo Reuters, Iran đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ nhằm cứu vãn thỏa thuận tạm thời. Tuy nhiên, giá dầu vẫn neo ở mức cao do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại khu vực Vùng Vịnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài.

Dù vàng được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý. Vì vậy, giới đầu tư hiện tập trung theo dõi cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào tuần tới cũng như các phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm thêm tín hiệu về định hướng lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức khoảng 64%. Trong khi đó, Commerzbank nhận định ngưỡng 4.000 USD/ounce vẫn đang đóng vai trò là mốc hỗ trợ tâm lý quan trọng đối với giá vàng, song kỳ vọng lãi suất cao tại Mỹ có thể tiếp tục hạn chế đà phục hồi của kim loại quý.

Theo Kitco, sau khi lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce hồi đầu năm, giá vàng đã chịu áp lực điều chỉnh do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất gia tăng. Việc Fed duy trì chính sách tiền tệ thận trọng cũng góp phần giữ lợi suất thực ở mức cao, qua đó hỗ trợ đồng USD và tạo sức ép lên giá vàng.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của kim loại quý vẫn được nhiều tổ chức đánh giá tích cực. Dữ liệu tổng hợp của Bloomberg cho thấy dự báo đồng thuận về giá vàng bình quân vẫn ở khoảng 4.700 USD/ounce trong giai đoạn 2026 - 2027 và trên 4.000 USD/ounce trong các năm 2028-2029. Trong khi đó, Goldman Sachs, Citigroup và Deutsche Bank đều dự báo giá vàng có thể đạt từ 5.000 USD/ounce trở lên vào năm 2027.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 21/7, giá vàng trong nước đảo chiều tăng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Ở phân khúc vàng miếng, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lên mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở mức 142,6 - 146,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý không thay đổi giá ở chiều mua vào và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên ngưỡng 142,5 - 146,4 triệu đồng/lượng. PNJ cũng tăng 400.00 đồng ở cả hai chiều, giá vàng kết phiên ở ngưỡng 142,9 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, DOJI tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giao dịch ở mức 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn lên mức 143 - 146,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải không thay đổi về giá so với phiên trước, niêm yết ở mức 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, đưa giá lên mức 142 - 145,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên giao dịch ở mức 140,2 - 145,2 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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