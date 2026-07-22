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Ngày 22/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

06:33 | 22/07/2026
Giá lúa gạo hôm nay (22/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 33 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 4 USD/tấn.
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Ngày 22/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 6.100 - 6.300 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nhu cầu mua lúa thơm duy trì khá, giá lúa tiếp tục neo cao. Tại An Giang, nhu cầu đầu tuần có khá, giao dịch mua bán khởi sắc hơn, giá lúa tươi chững. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, nông dân neo giá cao, thương lái hỏi mua chậm, giá lúa các loại tương đối ổn định.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.900 - 8.300 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.300 - 8.400 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.900 - 8.050 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; giá gạo Đài thơm dao động 15.000 - 15.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh so với cuối tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 544 - 548 USD/tấn (tăng 33 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 510 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 352 - 356 USD/tấn (tăng 4 USD/tấn).

Trên thị trường thế giới, giá gạo biến động trái chiều. Cụ thể, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan giảm 35 USD/tấn dao động 443 - 447 USD/tấn, gạo 100% tấm giảm 16 USD/tấn dao động từ 393 - 397 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm tăng 9 USD/ tấn dao động ở mức 359 - 363 USD/tấn, gạo 100% tấm tăng 9 USD/tấn dao động 289 - 293 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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