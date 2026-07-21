Khối ngoại đảo chiều mua ròng, cổ phiếu SHB lọt "tầm ngắm"

Thị trường chứng khoán ngày 21/7 có phiên giao dịch giằng co khi dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng. Đáng chú ý, trong khi thanh khoản trên thị trường cơ sở tiếp tục ở mức thấp, giao dịch của khối ngoại tăng ở cả hai chiều mua và bán.

Trên HOSE, khối ngoại giải ngân thêm 2.971 tỷ đồng, trong khi bán ra 2.899 tỷ đồng, tương ứng giá trị mua ròng 72 tỷ đồng. Tính chung trên 3 sàn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 24 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi bán ròng trước đó, dù quy mô giải ngân vẫn khá khiêm tốn.

Với chiều mua, SHB dẫn đầu với giá trị mua ròng 107,4 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (90,3 tỷ đồng), VNM (80,7 tỷ đồng), MWG (75,7 tỷ đồng) và HPG (73 tỷ đồng). Dòng tiền ngoại cũng giải ngân vào MSN, PVT, VIX, NVL và VCI với giá trị 30 - 60 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIC tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 132,9 tỷ đồng, theo sau là FPT (109,9 tỷ đồng). Các mã PVS, GAS, ACB, PNJ và TCB cũng ghi nhận giá trị bán ròng 50 - 70 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù khối ngoại đã trở lại trạng thái mua ròng nhẹ trong phiên, xu hướng rút vốn khỏi một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa thay đổi.

Theo thống kê từ đầu năm 2026, FPT tiếp tục là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 16.700 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (15.645 tỷ đồng) và VIC (9.353 tỷ đồng). Trong khi đó, HPG tiếp tục dẫn đầu với giá trị mua ròng chỉ hơn 3.322 tỷ đồng, theo sau là MWG (2.052 tỷ đồng) và MBB (2.006 tỷ đồng).

Điều này cho thấy, dòng vốn ngoại vẫn có xu hướng cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng ở một số cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua, đồng thời duy trì giải ngân vào các doanh nghiệp được đánh giá có mức định giá hấp dẫn hơn./.