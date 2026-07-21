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Tỷ giá

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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08:50 | 21/07/2026
(TBTCO) - Sáng 21/7, tỷ giá trung tâm tăng 8 đồng lên 25.260 đồng, trong khi USD tự do đảo chiều giảm mạnh về 26.290 - 26.330 đồng. Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY tăng lên 100,99 điểm, được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ cao và nhu cầu trú ẩn, trong khi thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất.
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Thị trường trong nước

Sáng 21/7, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.260 đồng, tăng 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.997 - 26.523 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD phổ biến khoảng 26.290 - 26.330 VND/USD, giảm 230 đồng chiều mua và giảm 220 đồng chiều bán, đảo chiều mạnh so với phiên đầu tuần.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại các ngân hàng đồng loạt tăng rất mạnh, sau nhiều phiên giao dịch dưới tỷ giá trần.

Cụ thể, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.080 - 26.490 VND/USD (mua tiền mặt - bán ra), cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. BIDV tăng mạnh hơn khi niêm yết ở mức 26.110 - 26.490 VND/USD, đồng loạt tăng 40 đồng ở cả chiều mua và bán.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên 20/7 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (21/7): DXY áp sát mốc 101 điểm, USD tự do bất ngờ lao dốc
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong khi đó, tỷ giá EUR diễn biến trái chiều khi Vietcombank giảm xuống 29.296,72 - 30.841,25 VND/EUR, với giá mua tiền mặt giảm 8 đồng và giá bán giảm 9 đồng; ngược lại, BIDV đồng loạt tăng 9 đồng, lên 29.566 - 30.999 VND/EUR.

Đối với GBP, Vietcombank điều chỉnh giảm xuống 34.457,99 - 35.920,72 VND/GBP, với giá mua tiền mặt giảm 40 đồng và giá bán giảm 42 đồng. Trong khi đó, BIDV tăng lên 34.763 - 36.067 VND/GBP, với giá mua tăng 10 đồng và giá bán tăng 14 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện tăng 0,24% lên 100,99 điểm.

Đồng USD bước vào nửa cuối năm 2026 với bối cảnh hoàn toàn khác so với một năm trước. Sau khi mất giá 7,4% trong năm 2025, đồng bạc xanh đã phục hồi nhờ lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, căng thẳng địa chính trị gia tăng và nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao và nhu cầu trú ẩn an toàn mỗi khi rủi ro địa chính trị gia tăng. Nếu lạm phát Mỹ nóng trở lại hoặc căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, đồng USD có thể bước vào một chu kỳ tăng giá mới. Ngược lại, nếu kinh tế Mỹ giảm tốc mạnh hơn dự kiến hoặc niềm tin vào chính sách kinh tế của Mỹ suy giảm, đồng bạc xanh có thể chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.

Xu hướng phi đô la hóa tiếp tục thu hút sự chú ý, tuy vậy, các chuyên gia cho rằng đây chưa phải là mối đe dọa đối với vai trò thống trị của đồng USD. Theo số liệu mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cơ cấu dự trữ ngoại hối toàn cầu trong quý I/2026 nhìn chung vẫn ổn định.

Hiện nay vẫn chưa có đồng tiền nào hội tụ đầy đủ các lợi thế của USD, từ quy mô thị trường vốn, thanh khoản của thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ, khả năng tiếp cận toàn cầu, khung pháp lý cho đến hiệu ứng mạng lưới.

Vì vậy, xu hướng phi đô la hóa được xem là một yếu tố gây sức ép dài hạn đối với USD, nhưng chưa phải là động lực chính chi phối diễn biến tỷ giá trong ngắn và trung hạn.

Đối với đồng euro (EUR), thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25% trong cuộc họp sắp tới, sau khi đã tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 6.

Thị trường hiện đã phản ánh đầy đủ khả năng ECB tăng lãi suất thêm một lần vào tháng 9 và tổng mức tăng hơn 50 điểm cơ bản trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ khi kinh tế Khu vực đồng euro vẫn tăng trưởng dưới tiềm năng sẽ chủ yếu giúp hạn chế đà giảm của EUR, thay vì tạo động lực cho đồng tiền chung tăng giá mạnh./.

Ánh Tuyết
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Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80