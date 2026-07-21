Hơn 640 triệu cổ phiếu BVB chính thức giao dịch trên HOSE

Ngày 21/7/2026, HOSE tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (mã CK: BVB), đồng thời đưa 640,82 triệu cổ phiếu BVB vào giao dịch chính thức trên sàn HOSE. Tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 6.408 tỷ đồng. Trong ngày giao dịch đầu tiên, BVB có giá tham chiếu 13.100 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20%.

Nghi thức đánh cồng niêm yết cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt trên sàn HOSE. Nguồn: HOSE.

Ngân hàng TMCP Bản Việt tiền thân là Ngân hàng TMCP Gia Định. Trải qua 14 đợt tăng vốn, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ 5 tỷ đồng khi mới thành lập lên hơn 6.408,2 tỷ đồng.

Theo kết quả hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần của Ngân hàng Bản Việt đạt 2.306 tỷ đồng trong năm 2024 và tăng lên 2.680 tỷ đồng trong năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 311 tỷ đồng và 417 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực khi doanh thu thuần trong quý I đạt 785 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 172 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo HOSE chúc mừng Ngân hàng TMCP Bản Việt chính thức đưa cổ phiếu BVB vào giao dịch trên sàn chứng khoán. Đại diện HOSE cho biết, với vai trò là đơn vị tổ chức và vận hành thị trường, HOSE sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, đồng thời cập nhật kịp thời các quy định và chính sách mới liên quan đến thị trường chứng khoán./.