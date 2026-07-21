Hơn 111.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong những tháng cuối năm

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 13/7 - 17/7 của VBMA, thị trường ghi nhận 6 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 4.800 tỷ đồng, đến từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng.

Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến ngày 17/7, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 272.397 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ gồm 167 đợt, với tổng giá trị 246.065 tỷ đồng, chiếm 90,33% tổng giá trị phát hành; phát hành ra công chúng có 24 đợt, với giá trị 26.333 tỷ đồng, tương ứng 9,67%; ngoài ra, có 1 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 116 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua. Tính từ đầu năm đến ngày 17/7, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 164.028 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm ngân hàng dẫn đầu với giá trị mua lại khoảng 143.162 tỷ đồng, chiếm 87,3% tổng giá trị mua lại trước hạn trên thị trường.

Theo VBMA, trong thời gian còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 111.673 tỷ đồng. Trong đó, nhóm bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 59.620 tỷ đồng, tương đương 54,7% tổng giá trị đáo hạn; tiếp theo là nhóm ngân hàng với 20.755 tỷ đồng, chiếm khoảng 19%.

Về hoạt động giao dịch, giá trị giao dịch bình quân ngày của trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ trong tuần từ ngày 13/7 - 17/7 đạt 6.640 tỷ đồng, giảm 18,7% so với tuần liền trước. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 17/7, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 839 nghìn tỷ đồng./.