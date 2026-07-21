Chứng khoán

Cho vay ký quỹ và đầu tư kéo lợi nhuận VNDIRECT tăng 85%

Thu Hương

Thu Hương

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06:42 | 21/07/2026
(TBTCO) - Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của VNDIRECT đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, cùng với đà tăng của hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư - kinh doanh nguồn vốn.
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Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã Ck: VND) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, theo báo cáo tài chính, trong quý II/2026, VNDIRECT ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt 1.388 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.106 tỷ đồng, tăng 127%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.622 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cho vay ký quỹ và đầu tư kéo lợi nhuận VNDIRECT tăng 85%
Kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của Chứng khoán VNDIRECT.

Động lực tăng trưởng trong quý II đến từ nhiều mảng hoạt động. Trong đó, doanh thu từ cho vay ký quỹ tăng 26% so với cùng kỳ, còn doanh thu ròng từ hoạt động đầu tư - kinh doanh nguồn vốn tăng 56%.

Một yếu tố khác hỗ trợ lợi nhuận là khoản hoàn nhập dự phòng. Trong quý II, VNDIRECT hoàn nhập 332 tỷ đồng dự phòng và trích lập bổ sung 36 tỷ đồng, qua đó đóng góp ròng khoảng 296 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế. Theo doanh nghiệp, diễn biến này phản ánh chất lượng của một số khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đã được cải thiện.

Ở chiều ngược lại, doanh thu môi giới trong quý II giảm 32% so với cùng kỳ. Theo VNDIRECT, kết quả này phản ánh tác động từ thanh khoản thị trường suy giảm, đồng thời chịu ảnh hưởng từ quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tăng cường hoạt động tư vấn đầu tư. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng đang điều chỉnh mô hình hoạt động từ tập trung vào giao dịch ngắn hạn sang nâng cao vai trò tư vấn đầu tư, do đó doanh thu môi giới có thể chịu tác động trong ngắn hạn.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VNDIRECT đạt 49.866 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt 21.432 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12 tháng gần nhất đạt 13,1%, tăng so với mức 8,2% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng duy trì tổng hạn mức tín dụng 60.330 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh. Tính đến cuối tháng 6, VNDIRECT phục vụ gần 1,1 triệu tài khoản khách hàng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ, với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của khách hàng đạt hơn 200.000 tỷ đồng.

Ở mảng ngân hàng đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2026, VNDIRECT ghi nhận giá trị tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 33.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 16% thị phần. Đây tiếp tục là một trong những lĩnh vực đóng góp vào hoạt động dịch vụ của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng bước phục hồi sau quá trình hoàn thiện khung pháp lý.

Bên cạnh đó, VNDIRECT cho biết đang chuẩn bị hạ tầng giao dịch và mở rộng kết nối với nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được FTSE Russell nâng hạng từ tháng 9/2026. Doanh nghiệp cũng đã hoàn tất đăng ký tham gia các hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon trong nước.

Trên sàn chứng khoán, tính đến thời điểm kết phiên ngày 20/7, cổ phiếu VND có giá 17.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị vốn hoá thị trường của doanh nghiệp đạt hơn 26.183 tỷ đồng.

Thu Hương
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