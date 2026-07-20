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Chậm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, hai doanh nghiệp bị xử phạt

Mai Tấn

Mai Tấn

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18:15 | 20/07/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Địa ốc Kido và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 14, do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 393/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Địa ốc Kido (địa chỉ tại lầu 7 Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh) số tiền 92,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung) do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hành vi vi phạm liên quan đến nhiều tài liệu phải công bố định kỳ và bất thường, gồm: báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2022 - 2025; báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022 - 2025; báo cáo thường niên các năm 2022 - 2025; nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2022 - 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm giai đoạn 2022 - 2025; cùng thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2022 - 2025.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 394/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 14 (địa chỉ tại số 8 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh) số tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu theo quy định, bao gồm: báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2023 - 2025; báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2022 - 2025; báo cáo thường niên các năm 2022 - 2024; nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023 - 2025; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm giai đoạn 2023 - 2025; cùng thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023 - 2025.

Các quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.

Mai Tấn
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thị trường chứng khoán xử phạt vi phạm hành chính thanh tra chứng khoán nhà nước báo cáo tài chính kiểm toán quy định xử phạt vi phạm công bố thông tin chứng khoán đại hội đồng cổ đông

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