Ngày 21/7: Giá cao su trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su hôm nay trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 2 Yên (0,47%) lên 424,5 Yên/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 tăng 55 Nhân dân tệ (0,33%) lên 16.820 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, giá cao su TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 ở mức 217,00 Cent/kg, tăng 0,98%

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 giảm 0,2 Baht về mức 92,5 Baht/kg.

Thị trường cao su quốc tế tiếp tục phân hóa rõ nét khi áp lực bán chi phối sàn Nhật Bản, còn lực mua gia tăng giúp các hợp đồng tại Thượng Hải và Singapore duy trì sắc xanh. Mức tăng mạnh của kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn SHFE trở thành tâm điểm, cho thấy biến động giá ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên, sản lượng cao su của các quốc gia sản xuất lớn như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong quý III/2026 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, tốc độ phục hồi của nhu cầu tiêu thụ toàn cầu vẫn chậm hơn mức tăng của nguồn cung, khiến thị trường chưa có đủ động lực để hình thành xu hướng tăng bền vững.

Giá cao su trong nước

Trái ngược với diễn biến phân hóa của thị trường quốc tế, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp trong nước tiếp tục ổn định.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường cao su trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định, trong khi thị trường thế giới tiếp tục chịu tác động từ diễn biến cung - cầu toàn cầu và tâm lý thận trọng của giới đầu tư./.