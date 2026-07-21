Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng là trang bị, cập nhật và hệ thống hoá kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho các đối tượng tham gia bồi dưỡng kế toán trưởng nhằm nâng cao năng lực quản lý kinh tế, tài chính và năng lực tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán trong đơn vị. Đồng thời, tiêu chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và năng lực tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán đối với đội ngũ kế toán trưởng.

Tiêu chuẩn học viên

Về tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng, Thông tư số 101/2026/TT-BTC quy định, cá nhân tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán theo quy định của pháp luật kế toán và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định.

Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán được quy định: tối thiểu 2 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên về tài chính, kế toán, kiểm toán; tối thiểu 3 năm kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về tài chính, kế toán, kiểm toán.

Cá nhân đã được cấp Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập; Chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật Kế toán; Chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc Chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài cấp được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận không phải đáp ứng điều kiện về thời gian công tác thực tế theo quy định trên.

Thông tư cũng quy định rõ, cá nhân đăng ký tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có tài liệu chứng minh thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Thông tư. Thời gian công tác thực tế được chứng minh thông qua văn bản xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang hoặc đã công tác, hoặc các tài liệu hợp pháp khác như sổ bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng.

Thời gian khóa học

Cơ sở giáo dục (trường đại học, đại học, học viện, trường cao đẳng) có chức năng đào tạo về kế toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật giáo dục, đào tạo; đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán thuộc Bộ Tài chính; hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 101/2026/TT-BTC được tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vị lực lượng vũ trang là 152 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá). Tổng thời gian khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và hợp tác xã là 180 giờ (kể cả thời gian kiểm tra đánh giá)

Khung nội dung, chương trình cơ bản các chuyên đề của khóa học theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 101/2026/TT-BTC. (Xem chi tiết Phụ lục Thông tư số 101/2026/TT-BTC tại đây).

Hình thức tổ chức

Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Cơ sở bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến phải đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo.

Thông tư cũng quy định, một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng có thể tổ chức một kỳ liên tục hoặc nhiều kỳ, nhưng thời gian học thực tế tối đa không quá 6 tháng và phải đảm bảo đầy đủ thời lượng, nội dung chương trình theo quy định tại Thông tư này. Số lượng học viên của một khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng tối đa không quá 100 học viên.