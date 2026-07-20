Đà Nẵng - Gia Lai, dẫn đầu thu ngân sách và giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng: Xây dựng, du lịch đóng góp lớn vào thu ngân sách

Đà Nẵng đang như một đại công trường xây dựng. Các tòa tháp căn hộ cao tầng đến thấp tầng; từ ven sông, ven biển đến trung tâm, các công trình đang thi công sôi động. Trong số các “đại” dự án có tốc độ thi công khẩn trương, khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư đang dẫn đầu.

Tiến độ thi công khẩn trương theo cam kết của chủ đầu tư đang đem lại nguồn thu ngân sách lớn cho Đà Nẵng. Báo cáo tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng đầu tháng 7/2026, Thuế thành phố Đà Nẵng cho biết thu tiền sử dụng đất tại dự án Làng Vân đạt 12.269 tỷ đồng.

Thi công đường công vụ chuẩn bị bước thi công chính cầu qua Sông Kôn trên tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Ảnh: Thu Loan

Một dự án khác cũng đóng góp vào tăng trưởng ngành xây dựng của Đà Nẵng là Đà Nẵng Downtown do Công ty TNHH Công viên Châu Á làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 79.790 tỷ đồng. Với diện tích khoảng 53,8ha, đến cuối tháng 6/2026, dự án đang triển khai các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt. Giá trị thực hiện lũy kế từ khi khởi công ước đạt 566 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,7% tổng mức đầu tư. Với dự án này, tiền thuê đất chủ đầu tư nộp vào ngân sách Đà Nẵng hơn 6.300 tỷ đồng… Theo Thống kê Đà Nẵng, trong mức tăng tổng sản phẩm xã hội (GRDP) 6 tháng đầu năm 2026, ngành xây dựng đạt mức tăng 23,28%, có tốc độ tăng cao nhất trong các ngành kinh tế.

Song hành cùng chỉ tiêu tăng trưởng ngành xây dựng, thương hiệu du lịch Đà Nẵng tiếp tục có sức hút mạnh mẽ. Hơn 9,8 triệu lượt khách lưu trú trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 14% so với cùng kỳ; Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 35 nghìn tỷ đồng, tăng tới 23%. Đặc biệt, trong 43 ngày diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế, Đà Nẵng đón 2,7 triệu lượt khách, tăng gần 45% so với mùa giải 2025.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, động lực tăng trưởng nổi bật đến từ khách quốc tế với gần 5,2 triệu lượt, tăng gần 29%, chiếm gần 53% tổng lượng khách lưu trú. Kết quả này phản ánh hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, việc mở rộng các đường bay quốc tế cũng như sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách nước ngoài. Bên cạnh đó, khách trong nước ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

6 tháng 2026, GRDP Đà Nẵng đạt 9,52%, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; tổng thu ngân sách sơ bộ đạt 51.769 tỷ đồng, tăng 91,4% so với cùng kỳ năm 2025, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 12.266 tỷ đồng, tăng 95,5%; thu ngân sách địa phương đạt 39.503 tỷ đồng, tăng 90,2%.

Với đà tăng trưởng đến từ các lĩnh vực chủ chốt, đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 11%, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 4 đầu tháng 7/2026, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố đang đứng trước những cơ hội đặc biệt khi được Trung ương giao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù. “Mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên, cần làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan. Đâu là nút thắt lớn nhất đang cản trở tăng trưởng của thành phố: thể chế, con người hay cách thức tổ chức thực hiện? Nếu chỉ lựa chọn một số giải pháp có tính quyết định thì đâu là những giải pháp cần ưu tiên ngay?"- ông Quang nói.

Gia Lai: Vốn chảy mạnh vào dự án

Về phía tỉnh Gia Lai, những tuần đầu của tháng 7, địa phương đang ở những ngày nắng nóng. Đây là thời tiết lý tưởng cho các nhà thầu thi công dự án thành phần 1 và 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Tại vị trí được chọn làm kho vật liệu, cấu kiện bê tông được đúc sẵn, hạng mục cầu, cống trên tuyến được ưu tiên thi công trước. “Có 40 mũi thi công đang triển khai trên các gói thầu, giá trị thực hiện ước đạt 350 tỷ đồng (hơn 3% so với hợp đồng), cơ bản đáp ứng tiến độ theo yêu cầu”- Ban QLDA các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án thành phần 1) cho hay.

Với tổng vốn đầu tư 43.734 tỷ đồng, dự án có chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 4.894 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí khác là 38.840 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2029. “Lũy kế vốn đã bố trí cho dự án đạt 2.570 tỷ đồng (bao gồm tạm ứng 1.220 tỷ đồng chi trả giải phóng mặt bằng), trong đó năm 2025 là 897,495 tỷ đồng; năm 2026 là 1.672,505 tỷ đồng. Hiện dự án đã giải ngân đạt 2.397,367 tỷ đồng”- chủ đầu tư thông tin thêm.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Gia Lai được giao trên 20.362 tỷ đồng, gồm gần 19.110 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2026 và trên 1.252 tỷ đồng vốn kéo dài từ các năm trước. Đến hết tháng 6/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Gia Lai đứng đầu vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xếp vị thứ 14/34 tỉnh, thành phố trong cả nước với giá trị giải ngân đạt trên 5.110,8 tỷ đồng, tương ứng 25,10% kế hoạch HĐND tỉnh giao và 32,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nhằm tăng tốc tiến độ mặt bằng cho dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh cho 2 đơn vị chủ đầu tư thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư tại Dự án thành phần 1 số tiền 100 tỷ đồng và Dự án thành phần 3 là 200 tỷ đồng (Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai thực hiện).

Một dự án khác cũng đang có mức hấp thụ vốn tốt tại Gia Lai hiện nay là đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị giá trị 2.036,440 tỷ đồng do Liên danh nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thực hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, bay hiệu chuẩn để chuẩn bị đưa vào khai thác vào tháng 9/2026.

Ngoài ra, tuyến đường ven biển, đoạn từ QL1D đến QL19 mới, quy mô đầu tư 1.724 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân hiện đạt hơn 72,72% kế hoạch vốn; Tuyến ven biển Cát Tiến - Diêm Vân 2.674 tỷ đồng hiện hai gói thầu xây lắp cũng đạt tiến độ đề ra và dự kiến lần lượt hoàn thiện các gói thầu trong tháng 8 và tháng 10/2026 cũng đang đóng góp tích cực vào tỷ lệ giải ngân đầu tư công của Gia Lai.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán; xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm chất lượng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu triển khai.

“Đến hết năm 2026 giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo”- ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay.