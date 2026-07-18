Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

Đức Minh - Đức Thanh

Đức Minh - Đức Thanh

18:54 | 18/07/2026
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 18/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn phường Việt Hưng và phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
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Cùng tham dự có đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Thu Hà - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; ĐBQH Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các vụ, cơ quan thuộc Bộ Tài Chính; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo và công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo UBND, Văn phòng HĐND - UBND phường Bãi Cháy, phường Việt Hưng.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm và tặng quà mẹ Vũ Thị Hiển.

Tại khu phố Hà Khẩu 2, phường Việt Hưng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đến thăm và tặng quà mẹ Vũ Thị Hiển - mẹ của liệt sĩ Đinh Ngọc Quang (sinh năm 1957, hy sinh tại chiến trường Tây Ninh và đã được đưa về nghĩa trang Hà Tu, phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh). Năm nay, mẹ Vũ Thị Hiển đã 98 tuổi.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn hỏi thăm sức khỏe mẹ Vũ Thị Hiển

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hằng ngày và điều kiện sinh hoạt của mẹ cùng gia đình. Bộ trưởng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh thầm lặng của mẹ vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ, thế hệ hôm nay luôn khắc ghi, trân trọng và biết ơn các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh, đóng góp phần xương máu của mình để đất nước ta có được như hôm nay, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chúc mẹ Vũ Thị Hiển sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tặng quà mẹ Vũ Thị Hiển.

Đón nhận những tình cảm của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, mẹ Vũ Thị Hiển cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và các cấp, các ngành đối với cá nhân và gia đình.

Cũng tại phường Việt Hưng, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm ông Hà Xuân Hới (khu phố Hà Khẩu 5) - thương binh hạng 4/4, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Nhiều năm nay, ông Hà Xuân Hới vẫn tích cực tham gia công tác xã hội với cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường Việt Hưng.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm và tặng quà thương binh Hà Xuân Hới.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thương binh Hà Xuân Hới, người đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bộ trưởng cũng chia sẻ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Mỗi món quà là sự tri ân chân thành, là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính với những người đã đóng góp, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Bày tỏ vui mừng khi được Đoàn công tác đến thăm vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thương binh Hà Xuân Hới chia sẻ, sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương không chỉ là nguồn động viên đối với bản thân, mà còn tiếp thêm động lực để những người có công tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho xã hội.

Trong ngày 18/7, tại phường Bãi Cháy, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đã đến thăm và tặng quà thương binh Phương Văn Tài (sinh năm 1960, thương binh hạng 3/4, bị thương năm 1980 ở chiến trường biên giới Tây Bắc) và thương binh Nguyễn Quang Yên (sinh năm 1953, thương binh 4/4, tham gia chiến đấu tại chiến trường B2 - Đồng bằng sông Cửu Long).

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạngBộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm và tặng quà thương binh Phương Văn Tài.

Trong không khí gần gũi, Bộ trưởng Bộ Tài chính ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của từng gia đình, chia sẻ niềm vui khi thấy các thương binh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực lao động, gia đình hạnh phúc.

“Tôi rất xúc động, cảm phục và chia sẻ khi được biết sức khỏe của các bác giảm sút, rất khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Chiến tranh để lại những di chứng nặng nề, các bác phải chịu đựng những vết thương đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Đó là những nỗi đau, mất mát không thể đong đếm được. Mỗi người dân Việt Nam nói chung và các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nói riêng luôn khắc sâu và biết ơn sự hy sinh vô cùng lớn lao này” -Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạngBộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà 4 gia đình người có công với cách mạng
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thăm và tặng quà thương binh Nguyễn Quang Yên.

Đáp lại những lời thăm hỏi chân tình, các gia đình người có công đều bày tỏ niềm xúc động và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Các gia đình cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu về lòng yêu nước, sống trách nhiệm và góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.

Đức Minh - Đức Thanh
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