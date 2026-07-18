Thuế - Hải quan

Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu từ ngày 15/9

Song Linh

Song Linh

[email protected]
16:23 | 18/07/2026
(TBTCO) - Từ ngày 15/9/2026, nhiều thủ tục trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu sẽ được cắt giảm, đơn giản hóa theo Thông tư số 85/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Các quy định mới sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm hồ sơ và thời gian xử lý, góp phần tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.
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Đơn giản hóa nhiều quy trình, giảm gánh nặng thủ tục

Thông tư số 85/2026/TT-BTC quy định về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 15/9/2026, thay thế Thông tư số 14/2015/TT-BTC và Thông tư số 17/2021/TT-BTC.

Từ 15/9: Cắt giảm hàng loạt thủ tục phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan kiểm tra mẫu phẩm phục vụ công tác áp mã hàng hóa. Ảnh: HQ

Theo Bộ Tài chính, Thông tư số 85/2026/TT-BTC hướng đến hoàn thiện cơ sở pháp lý về phân loại, phân tích hàng hóa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối dữ liệu giữa cơ quan Hải quan với các cơ quan quản lý chuyên ngành và người khai hải quan; giảm hồ sơ giấy, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là Thông tư không còn quy định việc sử dụng kết quả phân tích để phục vụ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư cũng bổ sung quy định cho phép sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc tiêu chí kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành để xác định tên gọi, mô tả và mã số đối với những mặt hàng chưa đủ cơ sở phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tăng thuận lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý

Nhiều quy định mới tại Thông tư số 85/2026/TT-BTC được đánh giá sẽ giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí tuân thủ của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, 85 và 90 nhập khẩu trong cùng một chuyến sẽ không còn phải đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi như trước. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký Danh mục trước thời điểm mở tờ khai nhập khẩu của lô hàng đầu tiên, thay vì trước thời điểm nhập khẩu lần đầu.

Thông tư cũng quy định rõ thời hạn xử lý của cơ quan Hải quan đối với hồ sơ đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi, góp phần nâng cao tính minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Đối với hoạt động lấy mẫu hàng hóa, trường hợp người khai hải quan vắng mặt, việc lấy mẫu chỉ cần có sự chứng kiến của một trong các bên gồm doanh nghiệp kinh doanh cảng, cơ quan nhà nước tại khu vực hoặc đại diện doanh nghiệp vận tải, thay vì yêu cầu đầy đủ các bên như trước đây.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan sẽ tăng cường quản lý rủi ro thông qua việc phân loại, đánh giá các Danh mục chưa nhập khẩu hết theo thời hạn đã đăng ký để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan.

Thông tư cũng bổ sung quy định về lưu mẫu hàng hóa trong trường hợp phát sinh khiếu nại đối với kết quả phân tích, phân loại; bãi bỏ quy định về Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa; đồng thời phân cấp cho Đội trưởng Đội Kiểm định hải quan ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại và thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tiêu chí kỹ thuật.

Theo Bộ Tài chính, những sửa đổi tại Thông tư số 85/2026/TT-BTC không chỉ tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định trước đây, mà còn đáp ứng yêu cầu số hóa, thông quan tập trung và phân cấp, phân quyền trong quản lý hải quan. Qua đó, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Song Linh
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