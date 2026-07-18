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Xử phạt hai doanh nghiệp do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Tấn Minh

Tấn Minh

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16:01 | 18/07/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần DRH Holdings và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai do các vi phạm chủ yếu liên quan đến chậm công bố thông tin, chậm báo cáo và công bố thông tin sai lệch trên thị trường chứng khoán.
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Theo Quyết định số 387/QĐ-XPHC, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai tổng số tiền 360 triệu đồng.

Trong đó, doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, chậm công bố nhiều tài liệu theo quy định, bao gồm giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi năm 2023 sang lỗ năm 2024, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2025 và 2026, văn bản thông báo không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và Nghị quyết Hội đồng quản trị về chủ trương thay đổi cơ cấu tổ chức công ty.

Ngoài ra, Công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo. Các báo cáo được gửi chậm gồm thông báo về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và các báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai còn bị phạt 175 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 và năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận giá trị các giao dịch với một số công ty có liên quan không thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Đối với hành vi này, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp cải chính các thông tin đã công bố sai lệch theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước còn xử phạt Công ty cổ phần DRH Holdings với tổng số tiền xử phạt 185 triệu đồng, tại Quyết định số 395/QĐ-XPHC. Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2025 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, DRH Holdings bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các tài liệu công bố chậm bao gồm báo cáo tình hình tài chính bán niên và cả năm 2025, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp cũng như báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu đã được kiểm toán./.

Tấn Minh
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