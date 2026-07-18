Thuế - Hải quan

Cục Thuế chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
08:49 | 18/07/2026
(TBTCO) - Nhằm bảo đảm việc thực hiện thống nhất quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, Cục Thuế vừa ban hành công điện yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục các tồn tại trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
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Công điện của Cục Thuế cho biết, ngày 7/1/2026, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Quy chế phối hợp số 01/QCPH-CT-CQLĐĐ về trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai. Trong quá trình triển khai Cục Thuế đã ban hành Công văn số 844/CT-NVT ngày 4/2/2026 về triển khai Quy chế phối hợp số 01/QCPHCT-CQLĐĐ.

Trong thời gian qua, công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được các cơ quan thuế triển khai, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khẩn trương khắc phục.

Cụ thể, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ chưa được thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót; việc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, có hiện tượng kéo dài; liên thông điện tử với cơ quan đăng ký đất đai chưa được đẩy mạnh, một số đơn vị chưa triển khai đầy đủ quy trình theo Quy chế phối hợp; tồn tại hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ; bố trí nhân lực chưa phù hợp với yêu cầu.

Cục Thuế chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai
Lãnh đạo Thuế cơ sở tỉnh Phú Thọ kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Ảnh: Văn Học

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng cơ quan thuế chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát: Triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; việc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ và thực hiện liên thông điện tử theo quy định.

Thứ hai, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, đặc biệt là kéo dài thời gian xử lý hồ sơ hoặc để quá hạn, yêu cầu tài liệu không quy định trong danh mục thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã công bố; không thực hiện liên thông điện tử theo quy định; thiếu tinh thần phục vụ, thái độ không lịch sự.

Đối với công chức có hành vi vi phạm phải xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Tài chính, ngành Thuế; đồng thời công khai kết quả xử lý trong phạm vi phù hợp để giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được phân công; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc buông lỏng công tác quản lý thì phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo quy định.

Thứ tư, rà soát, kiện toàn tổ chức thực hiện: Rà soát, đánh giá việc bố trí nguồn nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông điện tử về đất đai bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn hoàn thành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ.

Thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; lấy kết quả giải quyết hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hằng năm.

Thứ năm, nâng cao năng lực đội ngũ công chức: Xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xử lý hồ sơ điện tử và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Kịp thời cập nhật các kiến thức, quy định mới, các thay đổi về chính sách pháp luật để nâng cao kiến thức chuyên môn cho cán bộ thuế.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra và báo cáo: Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Công điện này; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc có phản ánh của tổ chức, cá nhận về hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ phải khần trương kiểm tra, xác minh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả về Cục Thuế, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.

Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Công điện; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ công chức thuế liêm chính, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, đổi mới và hiệu quả.

Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế nếu để xảy ra tình trạng v phạm kéo dài, tái diễn hoặc không thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công điện này./.

Văn Tuấn
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nghĩa vụ tài chính công tác kiểm tra giải quyết hồ sơ cơ quan thuế liên thông điện tử trách nhiệm người đứng đầu kỷ luật hành chính

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