Ngày 16/7: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt bật tăng trở lại

Giá cà phê trong nước bật tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiến sát mốc 100.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 16/7 cho thấy giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.200 đồng/kg sau phiên điều chỉnh trước đó, đưa mặt bằng giá lên 96.700 - 97.300 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức thu mua cao nhất với 97.300 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng đạt 97.200 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng được giao dịch ở 96.700 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Đợt phục hồi này giúp giá cà phê trong nước tiến gần mốc 100.000 đồng/kg sau nhiều phiên biến động mạnh theo xu hướng của thị trường thế giới.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 tăng 15 USD/tấn (0,39%) lên 3.849 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11 cũng nhích thêm 4 USD/tấn (0,11%), đạt 3.800 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục điều chỉnh giảm. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 3,9 US cent/pound (1,18%), xuống 326,1 US cent/pound, còn hợp đồng giao tháng 12 giảm 3,05 US cent/pound (0,98%), xuống 308 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước tăng 2.000 - 3.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay giữ mốc cao nhất 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 16/7 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước đã lấy lại đà tăng sau phiên điều chỉnh trước đó. Giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đồng loạt tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 136.500 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng) cùng tăng mạnh 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua trở lại mốc 140.000 đồng/kg, cao nhất cả nước.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu tăng 2.500 đồng/kg, lên 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai cùng tăng 2.000 đồng/kg, lần lượt đạt 137.000 đồng/kg và 136.500 đồng/kg.

Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá hồ tiêu trên thị trường thế giới chưa ghi nhận biến động mới.

Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định, với loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn.

Tại các nước sản xuất lớn, tiêu đen Indonesia vẫn được niêm yết ở 7.079 USD/tấn, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ mức 5.900 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục có giá cao nhất với 9.350 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở 9.198 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam giữ ở 8.200 USD/tấn, còn Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 12.250 USD/tấn./.