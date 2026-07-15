Khẩn trương thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, triển khai lộ trình Basel III toàn hệ thống ngân hàng

Ngày 15/7/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam họp Ban Chỉ đạo triển khai chuẩn mực vốn Basel lần thứ 6. Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chủ trì buổi họp.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Long - Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng trình bày tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo tại cuộc họp lần thứ 5. Theo đó, dự thảo Báo cáo đã đánh giá kết quả đối với việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý liên quan chuẩn mực vốn Basel III gồm việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 13/2018/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc triển khai thực hiện Thông tư 14/2025/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn vốn; việc triển khai công tác đào tạo về chuẩn mực Basel...

Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn chủ trì cuộc họp. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Tại phiên họp, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, cùng các ngân hàng thương mại đã đạt được trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về chuẩn mực vốn Basel.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, việc từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và triển khai các chuẩn mực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng , góp phần bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thống đốc yêu cầu các đơn vị đầu mối khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, các ngân hàng thương mại và đơn vị tư vấn, kiểm toán để hoàn thiện các dự thảo văn bản, trong đó có dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2019/TT-NHNN và các tài liệu hướng dẫn liên quan, bảo đảm tiến độ trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn và giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn hệ thống.

Phó Thống đốc cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện khung hướng dẫn, tiêu chí đánh giá và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, thanh tra, giám sát với các tổ chức kiểm toán và ngân hàng thương mại trong quá trình triển khai các chuẩn mực Basel.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước chủ động chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác giám sát, đánh giá, đồng thời khuyến khích các ngân hàng thương mại tích cực nghiên cứu, áp dụng các phương pháp quản trị rủi ro tiên tiến phù hợp với lộ trình đã đề ra.

Hiệu quả của quá trình triển khai phụ thuộc vào sự chủ động, quyết tâm và trách nhiệm của các tổ chức tín dụng. Do đó, Phó Thống đốc lưu ý các đơn vị cần chuyển từ tư duy tuân thủ đơn thuần sang chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, coi việc áp dụng các chuẩn mực Basel là yêu cầu nội tại nhằm tăng cường sức chống chịu và phát triển bền vững; đồng thời các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch./.