Thuế - Hải quan

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
19:16 | 15/07/2026
(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc sửa Luật Hải quan lần này không chỉ để sửa quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý: từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ phát triển, và quan trọng nhất là thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.
aa

Chiều ngày 15/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Làm rõ quy định về nền tảng thương mại điện tử

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc. Đa số cơ bản thống nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung của luật, các đại biểu tập trung góp ý để làm rõ và bảo đảm tính khả thi, đồng bộ của chính sách.

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị nghiên cứu về cơ chế phối hợp giữa cơ quan hải quan với lực lượng công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng khác trong trao đổi thông tin, phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật. Ông cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về việc kết nối chia sẻ dữ liệu thông tin của cơ quan hải quan với dữ liệu nghiệp vụ chuyên ngành của các cơ quan, đặc biệt là lực lượng công an và lực lượng biên phòng, để phục vụ phân tích đánh giá rủi ro, kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh việc thể chế hóa sâu sắc tính đột phá của khoa học công nghệ, trong đó quản trị dữ liệu phải là trung tâm, kết nối chia sẻ dữ liệu là điều kiện bắt buộc, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải gắn với kiểm soát rủi ro thuật toán. Đồng thời, cần rà soát kỹ phạm vi điều chỉnh để bảo đảm thống nhất với các luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, thương mại điện tử, quản lý thuế.

Về vấn đề này Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng, cần rà soát để thiết kế chính sách dần hướng đến xây dựng một nền hải quan số thực sự.

Từ góc độ doanh nghiệp, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn đánh giá dự thảo đã có những thay đổi rất tích cực và tiếp thu nhiều ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp.

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện
Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn phát biểu.

Bên cạnh đó, đại diện VCCI đề nghị làm rõ vai trò của nền tảng thương mại điện tử để tránh tình trạng “nặng gánh" về thực thi nếu xác định nền tảng là chủ thể khai hải quan. VCCI cũng đề nghị bổ sung quyền giải trình của doanh nghiệp trong quản lý tuân thủ khi có sự cố khách quan, bởi nếu áp dụng cơ chế khiếu nại theo quy trình sẽ rất lâu, gây thiệt hại nhiều cho doanh nghiệp. Đồng thời, giới hạn cơ chế yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh liên quan sở hữu trí tuệ để tránh bị lạm dụng cạnh tranh, gây rủi ro cho doanh nghiệp.

Lấp khoảng trống về quản lý thương mại điện tử

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị dự án luật và nêu bật các thành quả cải cách những năm qua của ngành Hải quan. “Theo dõi mấy năm nay tôi thấy: một là các đồng chí tinh gọn bộ máy rất quyết liệt; hai là chuyển đổi số, hải quan là một trong những cơ quan đi đầu; ba là chính vì chuyển đổi số, thủ tục thuận tiện phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu đạt chỉ tiêu rất cao", Chủ tịch Quốc hội nói và khẳng định những nỗ lực của ngành Hải quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất nhập khẩu thời gian qua.

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Hải quan.

Về định hướng sửa đổi Luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, sửa Luật Hải quan lần này không chỉ để sửa quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý: từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ phát triển, và quan trọng nhất là thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra 4 vấn đề lớn cần hoàn thiện trong dự thảo. Thứ nhất là quản lý hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là bổ sung mang tính đột phá, thực tế nhất trong dự thảo nhằm lấp đầy khoảng trống pháp lý trước sự bùng nổ của các sàn giao dịch xuyên biên giới.

Hai là thể chế hóa quản lý tuân thủ, biến đối tượng bị kiểm tra giám sát thành đối tác tự nguyện tuân thủ được cơ quan hải quan hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý. Ba là siết chặt quy định khai bổ sung hồ sơ hải quan để chống tẩu tán chứng cứ nhưng tránh kéo dài ảnh hưởng dòng tiền doanh nghiệp. Bốn là pháp lý hóa hải quan số, chia sẻ dữ liệu liên ngành để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật.

“Cải cách phải thực chất. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang trông chờ vào hải quan Việt Nam, sửa đổi lần này góp phần tháo gỡ nút thắt để kinh tế phát triển, xuất nhập khẩu tăng lên, đóng góp cho tăng trưởng hai con số”- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chuyển từ hải quan điện tử sang hải quan số, hải quan thông minh

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình tại phiên họp.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, tinh thần sửa đổi Luật Hải quan lần này là chuyển từ hải quan điện tử sang hải quan số, hải quan thông minh. Quan điểm xây dựng đã bảo đảm việc lấy dữ liệu làm nền tảng, quản lý rủi ro là phương thức quản lý chủ đạo, và tạo cơ sở pháp lý để ứng dụng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Các quy định đã tuân thủ pháp luật về chuyển đổi số, trong đó các cơ quan nhà nước có trách nhiệm kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bộ trưởng cũng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội để hoàn thiện Luật Hải quan.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá hồ sơ dự án luật đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất tổ chức trong tháng 8/2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát để chuyển mạnh sang hải quan số, hải quan thông minh, đồng thời thúc đẩy tuân thủ tự nguyện tự giác, khắc phục vi phạm, quản lý kiểm soát rủi ro, đánh giá có tính hệ thống.

Về các nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ nội hàm, phạm vi kiểm định hải quan và cơ chế giải quyết khiếu nại; tăng cường liên thông chia sẻ dữ liệu trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành; hoàn thiện quy định trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi trong xử lý hàng hóa tồn đọng. Đồng thời, cần rà soát toàn diện các quy định chuyển tiếp; bảo đảm tính thống nhất với các luật liên quan như Luật Sở hữu trí tuệ, Luật An ninh mạng, Luật Thương mại điện tử.../.

Hoàng Yến
Từ khóa:
thương mại điện tử luật hải quan hải quan số

Bài liên quan

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Hải quan Việt Nam và FedEx thúc đẩy hợp tác xây dựng hải quan số

Dành cho bạn

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

RECAF thúc đẩy giảm phát thải, chuẩn bị nền tảng cho thị trường các-bon

RECAF thúc đẩy giảm phát thải, chuẩn bị nền tảng cho thị trường các-bon

Khối ngoại bán ròng, FPT chịu áp lực xả mạnh nhất

Khối ngoại bán ròng, FPT chịu áp lực xả mạnh nhất

Chứng khoán phái sinh ngày 15/7: VN30 về sát mốc 1.900 điểm, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 15/7: VN30 về sát mốc 1.900 điểm, chênh lệch dương trở lại

Trải nghiệm không gian Lifestyle Icy Bar thời thượng đổ bộ 6 tỉnh thành mùa hè này

Trải nghiệm không gian Lifestyle Icy Bar thời thượng đổ bộ 6 tỉnh thành mùa hè này

Sửa Thông tư số 58/2021/TT-BTC, mở đường cho hợp đồng quyền chọn chỉ số

Sửa Thông tư số 58/2021/TT-BTC, mở đường cho hợp đồng quyền chọn chỉ số

Đọc thêm

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Vừa bảo đảm tăng thu ngân sách, vừa đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, vận hành hiệu quả mô hình thông quan tập trung và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu là những điểm sáng trong hoạt động của Chi cục Hải quan khu vực III nửa đầu năm 2026. Tính đến ngày 12/7, đơn vị đã thu ngân sách đạt hơn 53.200 tỷ đồng và đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026.
7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

(TBTCO) - Việc sửa đổi quy định liên quan đến Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR) của doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhằm bảo đảm phù hợp với hướng dẫn của OECD tại Hành động BEPS 13; và bảo đảm thống nhất với quy định tại Nghị định số 236/2025/NĐ-CP về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu…
Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa do Thuế tỉnh Cao Bằng thực hiện được 1.145,1 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán Trung ương giao và 67% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Việc bổ sung quy định mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp và cá nhân điều hành, kiểm soát hoặc cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ theo quy định thông qua việc mượn, cho mượn tài sản nhằm khắc phục vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm việc xác định quan hệ liên kết đầy đủ, phản ánh đúng bản chất giao dịch và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Giảm hơn 55.000 tỷ đồng tiền thuế, "tiếp sức" cho doanh nghiệp

Giảm hơn 55.000 tỷ đồng tiền thuế, "tiếp sức" cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 55.125 tỷ đồng. Đây là nguồn lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng

Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng

(TBTCO) - Qua 6 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã xử lý hơn 38.200 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ tờ khai luồng vàng tăng do thực hiện chính sách mới và sự gia tăng hàng hóa xuất khẩu có điều kiện.
Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách do Thuế TP. Đà Nẵng quản lý đạt 48.329 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán, tăng 100,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 14.914 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.
Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 83% dự toán

Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 83% dự toán

(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV ghi nhận nhiều kết quả tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt 83,42% dự toán năm. Đơn vị tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu với gần 800 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 15% so với cùng kỳ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Kéo dòng tiền trở lại khi thanh khoản về vùng trũng

Kéo dòng tiền trở lại khi thanh khoản về vùng trũng

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

Thay đổi lớn để tạo động lực tăng trưởng

Thay đổi lớn để tạo động lực tăng trưởng

Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá tăng trưởng

Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán, bứt phá tăng trưởng

Thị trường vàng trước nhiều lực kéo trái chiều, khó sinh lời đột biến

Thị trường vàng trước nhiều lực kéo trái chiều, khó sinh lời đột biến

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD