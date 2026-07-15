Thuế - Hải quan

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

Dương An

Dương An

[email protected]
16:31 | 15/07/2026
(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan bổ sung Điều 16a quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện quản lý hải quan.
aa

Chiều 15/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Tiếp tục cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh hiện đại hóa hoạt động hải quan

Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách tại 10 văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào đổi mới bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cắt giảm thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, không phụ thuộc địa giới; minh bạch, tự động hóa, ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong quy trình hoạt động hải quan; tăng cường quản lý thương mại điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu; rà soát, thống nhất phân cấp, phân quyền theo Luật Tổ chức Chính phủ.

Theo đó, dự thảo Luật tập trung sửa đổi, bổ sung 15 điều, bổ sung mới nhiều quy định và bãi bỏ một số nội dung không còn phù hợp.

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tại phiên họp.

Cụ thể, về quản lý hải quan với thương mại điện tử, dự thảo Luật bổ sung Điều 16a quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện quản lý hải quan.

Theo đó, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan. Chủ quản nền tảng thương mại điện tử cùng các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan. Đồng thời, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam khi mua, bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện xác thực định danh điện tử.

Nhằm khuyến khích tuân thủ tự nguyện và nâng cao năng lực quản lý, dự thảo đưa ra cơ chế quản lý mới nhằm thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện, tự giác trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế, người khai hải quan.

Theo đó, dự thảo bổ sung khái niệm và quy định về “quản lý tuân thủ” (Điều 17a). Cơ quan hải quan sẽ theo dõi, đánh giá và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp theo mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Những người khai hải quan tuân thủ tốt pháp luật sẽ được ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, miễn, giảm kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm tra sau thông quan.

Để tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, dự thảo quy định các thủ tục hành chính hải quan được chuyển sang dạng thông điệp dữ liệu theo hải quan số. Hồ sơ hải quan và chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được ưu tiên dưới dạng thông điệp dữ liệu thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc Cơ chế một cửa quốc gia.

Về đại lý làm thủ tục hải quan (Điều 20), dự thảo bỏ điều kiện đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan. Thay vào đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định tiêu chuẩn và quản lý hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

Đặc biệt, dự thảo bỏ toàn bộ các nội dung về kho bảo thuế. Đối với thời hạn lưu giữ hàng hóa gửi kho ngoại quan và địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế, dự thảo sửa đổi theo hướng tăng thời hạn lưu giữ lên tối đa không quá 24 tháng và bỏ quy định thủ tục xin gia hạn. Thời hạn lưu giữ hàng hóa đưa vào địa điểm thu gom hàng lẻ cũng được tăng lên tối đa 180 ngày, đồng thời bỏ quy định thủ tục xin gia hạn.

Ngoài ra, dự thảo giảm việc báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và địa điểm thu gom hàng lẻ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

Tạm dừng thủ tục hải quan nếu nghi nghờ hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ

Về kiểm tra sau thông quan, dự thảo bổ sung nguyên tắc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở hiện đại hóa và áp dụng quản lý rủi ro. Thủ tục kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan và tại trụ sở doanh nghiệp được hợp nhất. Thời hạn kiểm tra sau thông quan và gia hạn thời gian kiểm tra được sửa đổi từ “10 ngày làm việc” thành “tối đa là 20 ngày”.

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại phiên họp.

Về sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan được chủ động tạm dừng làm thủ tục hải quan nếu phát hiện căn cứ rõ ràng để nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh là hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ. Quy định “không áp dụng việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh” đã được bãi bỏ.

Liên quan đến tiêu hủy hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, dự thảo sửa đổi Điều 58, trong đó quy định rõ, đối với hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, trong trường hợp không xác định được chủ phương tiện vận tải, người điều khiển hoặc người được ủy quyền, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng phải chịu trách nhiệm thực hiện việc tiêu hủy. Cơ quan hải quan sẽ chủ trì thực hiện giám sát việc tiêu hủy này theo quy định của pháp luật

Thẩm tra dự án Luật, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan, ủng hộ định hướng cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số và các nội dung phân cấp, phân quyền.

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định còn bất cập, bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, đối với các chế định mới, cần bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật, đánh giá đầy đủ tác động và yêu cầu đầu tư hạ tầng số trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 tới.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, đi kèm với các điều khoản chuyển tiếp cụ thể cho hàng hóa đang lưu giữ tại các kho, bãi, cửa hàng miễn thuế./.

Dương An
Từ khóa:
luật hải quan thông quan thương mại điện tử

Bài liên quan

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Ứng dụng hiệu quả AI vào quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Ứng dụng hiệu quả AI vào quản lý thuế hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

Thuế tỉnh Đắk Lắk ứng dụng dữ liệu ngân hàng để phát hiện rủi ro trong quản lý hộ kinh doanh

Dành cho bạn

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Trường Đại học Tài chính - Marketing kiện toàn Ban Giám hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Trường Đại học Tài chính - Marketing kiện toàn Ban Giám hiệu, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Mở rộng dư địa huy động vốn dài hạn, nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

7 điểm mới quan trọng doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần biết

Tiêu dùng nội địa lập kỷ lục mới nhưng sức mua vẫn thận trọng

Tiêu dùng nội địa lập kỷ lục mới nhưng sức mua vẫn thận trọng

Đọc thêm

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 6 tháng đạt hơn 68% dự toán

(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, tổng thu nội địa do Thuế tỉnh Cao Bằng thực hiện được 1.145,1 tỷ đồng, đạt 68,2% dự toán Trung ương giao và 67% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025.
Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Xác định đúng bản chất giao dịch liên kết nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Việc bổ sung quy định mối quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp và cá nhân điều hành, kiểm soát hoặc cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ theo quy định thông qua việc mượn, cho mượn tài sản nhằm khắc phục vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm việc xác định quan hệ liên kết đầy đủ, phản ánh đúng bản chất giao dịch và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.
Giảm hơn 55.000 tỷ đồng tiền thuế, "tiếp sức" cho doanh nghiệp

Giảm hơn 55.000 tỷ đồng tiền thuế, "tiếp sức" cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế được giảm trong 6 tháng đầu năm 2026 ước khoảng 55.125 tỷ đồng. Đây là nguồn lực giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hồi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng

Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng

(TBTCO) - Qua 6 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã xử lý hơn 38.200 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ tờ khai luồng vàng tăng do thực hiện chính sách mới và sự gia tăng hàng hóa xuất khẩu có điều kiện.
Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Thuế TP. Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 48.000 tỷ đồng

Sáu tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách do Thuế TP. Đà Nẵng quản lý đạt 48.329 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán, tăng 100,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 14.914 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.
Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 83% dự toán

Hải quan khu vực XIV: Thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 83% dự toán

(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIV ghi nhận nhiều kết quả tích cực, thu ngân sách nhà nước đạt 83,42% dự toán năm. Đơn vị tiếp tục tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu với gần 800 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng gần 15% so với cùng kỳ.
Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Sử dụng hai sổ kế toán để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán và Bộ câu hỏi phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng ban Pháp chế (Cục Thuế) để làm rõ các quy định pháp luật, dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm của người nộp thuế cũng như các chế tài xử lý theo quy định hiện hành.
Hải quan tập huấn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hải quan tập huấn về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Ngày 14/7, Cục Hải quan tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định mới về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhằm bảo đảm triển khai thống nhất trong toàn ngành.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Sửa Thông tư số 58/2021/TT-BTC, mở đường cho hợp đồng quyền chọn chỉ số

Sửa Thông tư số 58/2021/TT-BTC, mở đường cho hợp đồng quyền chọn chỉ số

Chứng khoán ngày 15/7: VN-Index giảm sâu, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng

Chứng khoán ngày 15/7: VN-Index giảm sâu, lùi về sát vùng hỗ trợ quan trọng

Hà Nội tăng tốc gỡ "điểm nghẽn" ngập úng: Tháng 9 phê duyệt quy hoạch thoát nước mới

Hà Nội tăng tốc gỡ "điểm nghẽn" ngập úng: Tháng 9 phê duyệt quy hoạch thoát nước mới

Khơi thông nguồn vốn trong nước, tạo dư địa thu hút dòng vốn quốc tế

Khơi thông nguồn vốn trong nước, tạo dư địa thu hút dòng vốn quốc tế

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD