Thuế - Hải quan

Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

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09:16 | 15/07/2026
(TBTCO) - Qua 6 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã xử lý hơn 38.200 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ tờ khai luồng vàng tăng do thực hiện chính sách mới và sự gia tăng hàng hóa xuất khẩu có điều kiện.
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Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, trong kỳ từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, đơn vị tiếp nhận 38.242 tờ khai xuất nhập khẩu, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, gồm 20.895 tờ khai xuất khẩu (tăng 9,06%) và 17.347 tờ khai nhập khẩu (tăng 16,52%).

Điểm đáng chú ý là cơ cấu phân luồng có sự thay đổi khi tỷ lệ luồng vàng tăng, trong khi tỷ lệ luồng xanh và luồng đỏ giảm.

Hơn 38.200 tờ khai được Hải quan khu vực XIII xử lý trong 6 tháng
Công chức Hải quan Vân Phong kiểm tra thông tin lô hàng. Ảnh: Lạc Nguyên

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII lý giải, nguyên nhân chủ yếu do số lượng tờ khai đối với các mặt hàng thuộc danh mục xuất khẩu có điều kiện tăng. Đồng thời, một số cơ chế, chính sách mới chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026, điển hình là Thông tư số 03/2026/TT-BNNMT (quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản), khiến nhiều tờ khai phải chuyển sang luồng vàng để kiểm tra hồ sơ.

Bên cạnh đó, tại các đơn vị cửa khẩu/ngoài cửa khẩu cũng xuất hiện thêm doanh nghiệp mới có thời gian hoạt động ngắn, nên hệ thống đánh giá mức độ rủi ro cao hơn.

Cụ thể, có 27.039 tờ khai luồng xanh, chiếm 70,71% tổng số tờ khai; 10.577 tờ khai luồng vàng, chiếm 27,66%; và 626 tờ khai luồng đỏ, chiếm 1,63%. Trong kỳ, 57 tờ khai nhập khẩu phải thực hiện chuyển luồng, giảm 3,39% so với cùng kỳ năm trước. Việc chuyển luồng được thực hiện theo đúng quy định nhằm bảo đảm yêu cầu kiểm soát rủi ro và tuân thủ pháp luật.

Song song với công tác quản lý rủi ro, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát hải quan, quán triệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 các địa phương về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới.

Đơn vị cũng triển khai các kế hoạch phòng, chống ma túy, kiểm soát tiền chất trên địa bàn Lâm Đồng và Khánh Hòa; duy trì tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, đồng thời tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với lực lượng biên phòng, công an, quản lý thị trường và cảnh sát biển.

Kết quả, lực lượng kiểm soát hải quan đã thực hiện 510 lượt tuần tra, đạt 68,46% chỉ tiêu được giao; lập mới 2 hồ sơ điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình. Đơn vị chủ trì phát hiện, bắt giữ và xử lý 39 vụ vi phạm hành chính, vượt 162,5% chỉ tiêu Cục Hải quan giao.

Trong công tác xử lý vi phạm, Chi cục đã xử phạt 39 vụ với số tiền 873,56 triệu đồng; thực hiện ấn định thuế đối với 6 vụ, số tiền 1,146 tỷ đồng. Tổng số tiền nộp ngân sách từ xử lý vi phạm và ấn định thuế đạt 2,02 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực kiểm tra sau thông quan, Chi cục đã hoàn thành kiểm tra 6 vụ, đồng thời thu 2,458 tỷ đồng cho ngân sách, đạt 35% chỉ tiêu năm 2026.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, trong 6 tháng cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường dự báo tình hình, thu thập và phân tích thông tin, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý rủi ro và kiểm soát hải quan; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và trốn thuế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao./.

Lạc Nguyên
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Hải quan khu vực XIII quản lý rủi ro hải quan phân luồng tờ khai kiểm soát hải quan chống buôn lậu

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