Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, tích cực hỗ trợ người nộp thuế

Thu ngân sách 6 tháng đạt 74,4% dự toán

Lũy kế đến ngày 1/7/2026, thu ngân sách do Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện đạt 43.949 tỷ đồng, bằng 74,4% so với dự toán và 124,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu từ thuế, phí đạt hơn 33.047 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất đạt 10.901 tỷ đồng.

Ông Đỗ Công Tiến - Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay từ đầu năm, phong trào thi đua gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước, thu hồi nợ đọng thuế… đã được phát động triển khai trong toàn đơn vị, nhờ đó, nhiệm vụ công tác thuế đạt kết quả tích cực.

Công chức Thuế tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile kê khai, nộp thuế. Ảnh: TN

Phân tích về tình hình cụ thể theo từng khu vực thu, lãnh đạo Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, 6 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương nộp ngân sách 509 tỷ đồng, đạt 44,3% dự toán được giao, bằng 87,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm do hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp thuộc khu vực này chưa đạt mức tăng trưởng như cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận và số phát sinh nộp ngân sách.

Ngược lại, số thu tiền sử dụng đất đạt 10.901 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư, nhu cầu về đất ở, đất thương mại và các dự án phát triển đô thị tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khả quan; tình hình sản xuất, kinh doanh thuận lợi dẫn đến sự tăng trưởng nhu cầu mua bất động sản, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả thu tiền sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2026.

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 17.018 tỷ đồng, tăng 43,5% so cùng kỳ, nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp FDI trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; một số doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư, tăng công suất sản xuất và gia tăng kim ngạch xuất khẩu, qua đó làm tăng doanh thu, lợi nhuận và số phát sinh nộp ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp FDI đã hết thời gian được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc chuyển sang giai đoạn áp dụng mức ưu đãi thấp hơn theo quy định, làm tăng số thu nộp ngân sách. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trọng điểm trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, sản xuất linh kiện và công nghiệp chế biến, chế tạo có kết quả sản xuất, kinh doanh khả quan, phát sinh số nộp ngân sách tăng cao so với cùng kỳ, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho khoản thu này.

Một khu vực khác đóng góp nguồn thu khá quan trọng cho ngân sách là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong 6 tháng đầu năm, số thu từ khu vực doanh nghiệp này đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 61,8% so với cùng kỳ. Động lực đến từ kinh tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP năm 2025 tăng khoảng 10,3%, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và hoạt động cho thuê hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng có nhiều chuyển biến tích cực; nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp tiếp tục gia tăng.

Năm 2026, Thuế tỉnh Bắc Ninh được giao dự toán thu ngân sách 59.100 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất là 13.010 tỷ đồng, thu từ thuế, phí là 46.090 tỷ đồng. Chỉ tiêu phấn đấu thu được Cục Thuế giao là 66.100 tỷ đồng, trong đó, thu tiền sử dụng đất là 17.600 tỷ đồng; thu từ thuế, phí là 48.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đầu tư và cho thuê hạ tầng khu công nghiệp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng cao, phát sinh số nộp ngân sách lớn, góp phần đưa số thu của khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng mạnh so với cùng kỳ và vượt tiến độ dự toán được giao.

“Mặc dù còn một số khoản thu đạt dưới 50% dự toán được giao cả năm, tuy nhiên, đây là các khoản thu có tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu thu ngân sách. Nhìn chung, các khoản thu cơ bản vẫn đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán theo lộ trình và dự kiến tăng trong các tháng cuối năm” - lãnh đạo Thuế tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Nỗ lực trước nhiệm vụ còn rất nặng nề

Dù đạt được những kết quả tích cực, song công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Theo ông Đỗ Công Tiến, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 99 xã, phường làm tăng đáng kể khối lượng công tác xây dựng, giao và theo dõi dự toán thu ngân sách nhà nước. Nhiều khoản thu cơ quan thuế phải tham gia xây dựng dự toán nhưng không trực tiếp quản lý thu hoặc thiếu cơ sở dữ liệu phục vụ dự báo, ảnh hưởng đến chất lượng công tác lập dự toán.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, việc thực hiện biện pháp trích tiền từ tài khoản đạt hiệu quả thấp do số dư tài khoản của các đơn vị nợ thuế luôn ở trạng thái tối thiểu. Trong khi đó, chế tài xử lý nợ đọng chưa đủ sức răn đe. Quy định doanh nghiệp vẫn được phép tạm ngừng kinh doanh dù đang nợ thuế cũng tạo ra kẽ hở làm ảnh hưởng đến thời gian thu hồi nợ...

Theo dự báo, trong 6 tháng cuối năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tác động đến nền kinh tế của tỉnh, đặc biệt là công nghiệp, xây dựng, xuất nhập khẩu… Do đó, tình hình thu ngân sách đứng trước áp lực lớn.

Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị xác định, nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm còn rất nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế, góp phần giúp người nộp thuế duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, chống trốn lậu thuế, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao năm 2026.

Đồng thời, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật thuế mới được ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi, các quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch kiểm tra được giao.../.