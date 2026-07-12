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Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

06:50 | 12/07/2026
Giá heo hơi hôm nay (12/7) tiếp tục ổn định ở cả ba miền trên cả nước. Hiện giá dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg.
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Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định ở cả ba miền trên cả nước. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa xuất hiện điều chỉnh mới sau một số phiên biến động cục bộ trước đó. Theo khảo sát sáng 12/7, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi trong khoảng 65.000 - 66.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là vùng có mặt bằng giá cao nhất cả nước.

Cụ thể, mức 65.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La. Trong khi đó, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên cùng duy trì giá thu mua ở mức 66.000 đồng/kg. Đây cũng là mức cao nhất trên thị trường heo hơi cả nước trong sáng nay.

Nhìn chung, mặt bằng giá tại miền Bắc đang khá đồng đều khi khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ là 1.000 đồng/kg. Việc nhiều địa phương vẫn giữ được mốc 66.000 đồng/kg cho thấy sức mua trong khu vực tiếp tục tạo lực đỡ nhất định cho thị trường.

Sau những đợt điều chỉnh giảm tại một số tỉnh miền núi, giá heo hơi phía Bắc hiện có xu hướng đi vào giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để hình thành một đợt tăng giá mới trên diện rộng.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng đồng loạt chững lại. Mặt bằng thu mua trong khu vực hiện dao động từ 61.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục dẫn đầu khu vực với cùng mức giá 65.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng duy trì mức 64.000 đồng/kg. Tại Huế, giá heo hơi giữ ổn định ở 63.000 đồng/kg. Nhóm địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục được thương lái thu mua với giá 62.000 đồng/kg.

Riêng Khánh Hòa vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực, đứng ở mức 61.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường miền Trung - Tây Nguyên vẫn phân hóa tương đối rõ giữa các tiểu vùng. Nhóm tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục giữ mặt bằng giá tốt hơn, trong khi Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến quanh mức 61.000 - 62.000 đồng/kg.

Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất trong khu vực hiện là 4.000 đồng/kg. Sự chênh lệch này phản ánh khác biệt về nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và hoạt động thu mua tại từng địa phương. Dù vậy, việc toàn khu vực không xuất hiện điểm giảm mới cho thấy áp lực đi xuống đã phần nào hạ nhiệt. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu cung - cầu chưa có thay đổi lớn.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định sau nhịp phục hồi cục bộ sau khi một số địa phương tăng nhẹ trong phiên trước. Mặt bằng thu mua hiện dao động trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg. Cụ thể, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 61.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thấp nhất trên thị trường heo hơi cả nước trong sáng nay.

Tây Ninh và Vĩnh Long duy trì mức thu mua 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục là hai địa phương có giá cao nhất khu vực, cùng đạt 63.000 đồng/kg.

So với đầu tuần, thị trường miền Nam đã có tín hiệu tích cực hơn khi mốc 60.000 đồng/kg không còn xuất hiện. Trước đó, Đồng Tháp và Cà Mau từng là hai địa phương có giá thấp nhất cả nước ở mức này.

Việc mặt bằng thấp nhất được nâng lên 61.000 đồng/kg cho thấy sức ép giảm giá tại miền Nam đã phần nào được giải tỏa. Tuy nhiên, khoảng cách với miền Bắc vẫn khá lớn, phản ánh sức mua tại khu vực phía Nam chưa thực sự đủ mạnh để đưa giá phục hồi nhanh.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định trên cả ba miền. Theo ghi nhận mới nhất, heo hơi trên cả nước đang được giao dịch trong khoảng 61.000 - 66.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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