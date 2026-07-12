Ngành Dự trữ Nhà nước khẳng định vai trò điểm tựa an sinh

Tăng tốc nhập kho 300.000 tấn gạo đảm bảo minh bạch, tiết kiệm

Năm 2026, nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực quốc gia được đặt lên hàng đầu khi Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước - DTNN) chỉ tiêu kế hoạch nhập kho 300.000 tấn gạo dự trữ quốc gia. Đây là khối lượng lương thực rất lớn, đòi hỏi quy trình triển khai khoa học, khẩn trương, nhưng không được phép lơ là các quy định pháp lý.

Ông Trần Thế Quân - Phó Trưởng ban Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ, Cục DTNN cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Cục DTNN đã khẩn trương phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho 15 Cục DTNN khu vực, đồng thời phê duyệt dự toán mua gạo để làm cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho các đơn vị cấp dưới triển khai đồng loạt.

Thủ kho kiểm tra chất lượng gạo trước khi cho nhập kho dự trữ quốc gia.

Nhờ sự chủ động và quyết liệt của các Cục DTNN khu vực trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, tính đến ngày 3/6/2026, toàn ngành đã lựa chọn được các nhà thầu cung ứng tổng cộng 273.020 tấn gạo, đạt 91,01% chỉ tiêu được giao.

Tiến độ nhập kho thực tế cũng ghi nhận con số khả quan. Tính đến ngày 9/7/2026, hệ thống kho của các Cục DTNN khu vực đã tiếp nhận an toàn 167.400 tấn gạo, số lượng còn lại đang được khẩn trương vận chuyển và nghiệm thu theo đúng tiến độ hợp đồng.

Đáng chú ý, công tác đấu thầu mua gạo năm nay được dư luận và các nhà thầu đánh giá cao nhờ tính công khai, minh bạch. Việc áp dụng nghiêm túc các quy định đấu thầu qua mạng không chỉ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, mà còn giúp tối ưu hóa chi phí mua sắm, tiết kiệm đáng kể nguồn ngân sách nhà nước mà vẫn đảm bảo chất lượng hạt gạo dự trữ đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Sẵn sàng vật tư, thiết bị cứu hộ trước mùa mưa bão

Bên cạnh mặt hàng lương thực, việc chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn để đối phó với mùa mưa bão năm 2026 là nhiệm vụ cấp bách không kém. Năm nay, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính (Cục DTNN) kế hoạch nhập 4 mặt hàng vật tư, thiết bị chiến lược. Ngày 15/5/2026, Cục DTNN đã ban hành Quyết định số 253/QĐ-CDT giao nhiệm vụ cụ thể cho 15 Cục DTNN khu vực.

Theo đó, công tác mua sắm trang thiết bị được chia làm hai mũi nhọn: hoàn thành các hợp đồng chuyển tiếp từ năm trước và triển khai đấu thầu mới cho năm 2026.

Đối với các mặt hàng thuộc chỉ tiêu kế hoạch các năm trước chuyển sang, các đơn vị đã hoàn thành việc đấu thầu và ký hợp đồng mua 90.000 chiếc phao áo cứu sinh, thời hạn thực hiện giao nhận hàng đến ngày 2/8/2026; 8.000 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (với 4 hợp đồng đã được ký kết); đã ký 2 hợp đồng mua tổng số 200 bộ máy phát điện các loại, thời hạn thực hiện giao nhận hàng đến ngày 17/12/2026.

Đối với các mặt hàng thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và các năm trước chuyển sang triển khai đấu thầu trong năm 2026, Cục DTNN đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 400 bộ máy bơm nước chữa cháy và 50.000 chiếc phao áo cứu sinh, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2026; đồng thời đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 50 bộ máy phát điện các loại. Đối với mặt hàng xuồng cao tốc, sau khi quy chuẩn kỹ thuật được phê duyệt, Cục DTNN dự kiến phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 7/2026 và bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong tháng 8/2026.

Xuất cấp kịp thời: Điểm tựa an sinh và trách nhiệm quốc tế

Song song với nhiệm vụ “tích cốc phòng cơ”, công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia trong nửa đầu năm 2026 đã phát huy tối đa hiệu quả, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong các giai đoạn khó khăn. Hàng chục nghìn tấn gạo và thiết bị cứu hộ đã được đưa đến tận tay người dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai một cách nhanh chóng, đúng đối tượng và minh bạch.

Chủ động thực hiện nhiệm vụ, bám sát kế hoạch được giao Công tác triển khai kế hoạch nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia năm 2026 được thực hiện chủ động, bám sát kế hoạch được giao. Các nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển tiếp đã được triển khai đúng tiến độ; đồng thời, các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đấu thầu, mua sắm các mặt hàng thuộc kế hoạch năm 2026 đang được khẩn trương hoàn thiện, tạo cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu nhập vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trong năm 2026. Ông Trần Thế Quân - Phó Trưởng ban Ban Tài chính và quản lý hàng dự trữ, Cục DTNN

Theo số liệu thống kê lũy kế từ đầu năm đến ngày 1/7/2026, Bộ Tài chính (Cục DTNN) đã thực hiện xuất cấp tổng cộng 77.447 tấn gạo, trị giá khoảng 847,27 tỷ đồng. Nguồn lực này được phân bổ cụ thể cho các dòng nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân “đỏ lửa” trong dịp Tết Nguyên đán và cứu đói giáp hạt đầu năm; hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh vùng đặc biệt khó khăn đến trường; hỗ trợ khẩn cấp đối với các địa phương khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ; hỗ trợ các dự án trồng rừng và bảo vệ rừng bền vững.

Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm quốc tế của Việt Nam cũng được thể hiện rõ nét qua việc viện trợ kịp thời 2.000 tấn gạo cho người dân Philippines vượt qua giai đoạn khủng hoảng lương thực.

Bên cạnh mặt hàng lương thực, các trang thiết bị chuyên dụng cũng được xuất kho không chậm trễ. Cục DTNN đã kịp thời xuất cấp 3 bộ máy phát điện công suất lớn (150 KVA) cho Bộ Y tế nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ công tác khám chữa bệnh; xuất cấp cho tỉnh Lào Cai 2 bộ máy phát điện 50 KVA, 3.000 chiếc phao áo cứu sinh cùng 3 bộ máy khoan phá bê tông để phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn tại chỗ.

Đột phá từ đấu giá trực tuyến luân phiên đổi hàng

Một trong những điểm sáng mang tính đột phá của Cục DTNN trong nửa đầu năm 2026 chính là việc hoàn thành xuất sắc công tác xuất bán luân phiên đổi hàng đối với hơn 123.000 tấn gạo thuộc kế hoạch năm 2025 chuyển sang năm 2026.

Ban đầu, thông qua 2 đợt đấu giá trực tiếp công khai (chia làm 4 cuộc đấu giá), toàn ngành đã bán thành công hơn 115,7 nghìn tấn gạo, đạt 94% kế hoạch. Tuy nhiên, do biến động thị trường tại một số khu vực địa lý xa xôi và mức độ quan tâm của các thương nhân tại chỗ hạn chế, vẫn còn tồn đọng hơn 7.300 tấn gạo chưa tìm được người mua.

Do vậy, lãnh đạo Cục DTNN đã quyết định áp dụng tư duy đổi mới, mạnh dạn chuyển toàn bộ số lượng gạo tồn đọng sang hình thức đấu giá trực tuyến. Kết quả cho thấy, Cục DTNN đã hoàn thành 100% kế hoạch xuất bán 123 nghìn tấn gạo luân phiên, thu về ngân sách nhà nước hơn 970 tỷ đồng, thặng dư cao hơn giá khởi điểm quy định là 1,146 tỷ đồng.

Thành công từ thực tế cho thấy, việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động đấu giá tài sản công của ngành DTNN mang lại nhiều lợi ích: giảm thiểu chi phí tổ chức trung gian, tối ưu hóa giá bán đầu ra; hạn chế tối đa tình trạng tiêu cực, thông đồng dìm giá nhờ quy trình bảo mật thông tin trả giá trực tuyến; tiết kiệm thời gian di chuyển cho doanh nghiệp, đặc biệt phù hợp khi cần xử lý các lô hàng dự trữ quốc gia có khối lượng lớn, địa bàn chia cắt.

Những kết quả toàn diện trong công tác nhập, xuất và đấu thầu đổi hàng trong hơn 6 tháng đầu năm 2026 là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ, chuyên nghiệp của Cục DTNN. Việc đảm bảo “kho luôn đầy, hàng luôn mới” không chỉ giúp quốc gia giữ thế chủ động trong mọi tình huống khẩn cấp, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố vững chắc an sinh xã hội cho đất nước.