Tài chính

Đà Nẵng: Linh động phương án đưa tài sản công dôi dư vào khai thác

Hà Minh

Hà Minh

07:02 | 10/07/2026
(TBTCO) - Liên tục phát đi những văn bản chỉ đạo về xử lý, sắp xếp nhà công sản dôi dư sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và đề xuất giải pháp sáng tạo trong triển khai, Đà Nẵng đang quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ này nhằm đưa các công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế và phục vụ cộng đồng.
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Tài sản chờ được khai thác

Đến thời điểm này, nhiều cơ sở nhà, đất công tại Đà Nẵng vẫn đang trong tình trạng dôi dư, bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Những khu đất này phần lớn ở vị trí đắc địa, có giá trị lớn về thương mại và dịch vụ, có những cơ sở nhà đất được đưa ra đấu giá từ 2 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Đơn cử, tháng 5/2024, UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà, đất tại số 250 - 252 - 254 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu (nay là phường Hải Châu) rộng hơn 3.310 m2, diện tích nhà gần 4.955 m2, là trụ sở cũ của Cục Hải quan Đà Nẵng. Việc đấu giá được thực hiện từ tháng 2/2025, giá khởi điểm hơn 889 tỷ đồng. Đến nay, cơ sở nhà đất này vẫn “cửa đóng then cài”.

Đà Nẵng: Linh động phương án đưa tài sản công dôi dư vào khai thác
Không được sử dụng, cơ sở từng là trụ sở của Hải quan Đà Nẵng xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Nguyễn Cường

Trên đường Lý Thường Kiệt, tòa nhà số 10 từng là cơ sở của Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng cũng trong tình trạng để trống. Công trình có diện tích đất hơn 380 m2, diện tích nhà khoảng 560 m2, nằm ở khu vực đông dân cư, gần nhiều cơ quan, trường học, dịch vụ.

Nằm trên tuyến phố trung tâm, nhưng cơ sở cũ của Trạm y tế Hải Châu tại số 239 Nguyễn Chí Thanh (hơn 102 m2) đang đóng kín cửa. Tại K08 Phan Bội Châu, cơ sở của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cũng trong cảnh tương tự. Cánh cổng khép lại, phía ngoài là dòng xe, hàng quán, người đi bộ; phía trong là một khoảng lặng khác của đô thị: những mét vuông đất công chưa được “đánh thức”.

Những địa chỉ trên không nằm ở vùng ven, không khuất trong hẻm sâu. Chúng hiện diện giữa các tuyến phố trung tâm, giá trị đất đai, giá trị cảnh quan và giá trị sử dụng đều rất lớn. Vì vậy, việc các cơ sở này kéo dài tình trạng bỏ trống không chỉ làm công trình xuống cấp, mà còn làm giảm cơ hội khai thác quỹ đất. Tại trung tâm huyện Hòa Vang trước đây, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở gồm các dãy nhà cao tầng, khuôn viên rộng đẹp, nhưng không có người bảo vệ, bỏ không lâu ngày nên xuống cấp, hư hỏng, lãng phí. Một số trụ sở được tận dụng làm nhà kho.

Việc chậm đưa nhà đất công sản vào khai thác, theo Thanh tra TP. Đà Nẵng, ngoài lãng phí tài nguyên, còn lãng phí về kinh phí bảo quản. Kết quả thanh tra của Thanh tra Đà Nẵng cho thấy, tính đến thời điểm 30/4/2026, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà đã thuê bảo vệ trông coi 54 cơ sở nhà được giao quản lý, trong đó thanh toán tiền thuê bảo vệ đối với 9 cơ sở nhà từ tháng 1 đến tháng 4/2026 là 101,4 triệu đồng.

Ngay giữa trung tâm TP. Tam Kỳ cũ, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam trước đây (nay là phường Tam Kỳ), hàng loạt trụ sở của các sở, ngành, địa phương dôi dư bỏ không, đang có dấu hiệu xuống cấp. Riêng phường Tam Kỳ đang quản lý 65 cơ sở nhà, đất; trong đó 23 cơ sở dôi dư, gồm trụ sở làm việc cũ và nhà sinh hoạt khối phố sau sáp nhập.

Lãnh đạo phường Tam Kỳ cho hay, phường đã xây dựng phương án sắp xếp, ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng, đồng thời siết chặt quản lý tài sản công trong giai đoạn chuyển tiếp, đồng thời đang nghiên cứu phương án cho thuê đất chưa sử dụng để làm công trình tạm về thiết chế thể thao, văn hóa có thời hạn, phục vụ người dân.

Linh hoạt trong xử lý

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, có 828 cơ sở nhà đất không còn nhu cầu sử dụng. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở đã tham mưu UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ số tài sản dôi dư này. Trong đó, 247 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ các mục đích thiết yếu như nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND các xã, phường tiếp nhận và xử lý theo quy định. Tùy vào hiện trạng thực tế, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê; nếu không còn khả năng sử dụng sẽ tiến hành bán đấu giá nhằm thu hồi ngân sách.

Ngoài ra, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Đà Nẵng tiếp nhận 83 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao.

Đối với các cơ sở nhà, đất công giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, đơn vị này đã đề xuất phương án khai thác và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phương án đưa ra một số cơ chế linh hoạt như: trong thời gian chưa có quyết định xử lý, chưa kịp tổ chức đấu giá hoặc chưa đưa vào sử dụng ngay, cho phép đơn vị lập kế hoạch cho thuê ngắn hạn tạo nguồn thu tạm thời đóng góp vào ngân sách thành phố.

Động thái này của Đà Nẵng không chỉ nhằm chống thất thoát, lãng phí tài sản công, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, khai thác hợp lý nguồn lực đất đai và tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng có giá trị, việc “đánh thức” hàng trăm cơ sở nhà, đất công không chỉ là một nhiệm vụ cấp thiết, mà còn là một chiến lược dài hạn để Đà Nẵng phát triển bền vững và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ đạo, với các cơ sở nhà, đất đã được giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, các đơn vị liên quan phải tập trung hoàn tất thủ tục tiếp nhận, bàn giao theo quy định. Sau khi tiếp nhận, cần nhanh chóng đưa tài sản vào quản lý, sử dụng hoặc khai thác đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

“Thành phố đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đối với các cơ sở đã có quyết định giao, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng nhưng chưa được đưa vào sử dụng. Đây là nhóm tài sản cần được ưu tiên xử lý nhằm tránh tình trạng bỏ trống kéo dài gây xuống cấp, lãng phí nguồn lực công” - ông Hồ Kỳ Minh nêu rõ.

Hà Minh
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