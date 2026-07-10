Ngày 10/7: Giá cao su thế giới có xu hướng chững lại

Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản bình ổn ở mức 410 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 giảm 2,7 Yên, tương đương 0,64%, xuống 418,7 Yên (2,58 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 1 Baht/kg lên mức 89,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 16.955 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 45 Nhân dân tệ, tương đương 0,27%, lên 16.980 Nhân dân tệ (2.497,79 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,84%, lên 12.430 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 gần nhất giảm 0,4% xuống 215,9 US cent/kg.

Theo một nhà giao dịch tại Singapore, đà giảm của giá cao su Nhật Bản chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời khi một số nhà đầu tư thu hẹp trạng thái rủi ro trước những bất định mới liên quan đến tình hình Mỹ - Iran. Nhà giao dịch này cho rằng thị trường nhìn chung vẫn dao động trong biên độ và được các yếu tố cơ bản nâng đỡ, nên khả năng giảm sâu thêm là không lớn trừ khi triển vọng chung thay đổi đáng kể.

Giá cao su trong nước

Tại trường trong nước, giá mặt hàng này tiếp tục đứng yên so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.