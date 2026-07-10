Thị trường

Ngày 10/7: Giá cao su thế giới có xu hướng chững lại

06:24 | 10/07/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (10/7) diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch, trong đó, trên sàn SHFE và thị trường tại Thái Lan tăng nhẹ ở một số kỳ hạn, còn OSE và SGX chủ yếu chịu áp lực giảm. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không thay đổi so với hôm qua.
aa
Ngày 10/7: Giá cao su thế giới có xu hướng chững lại
Giá cao su tại các doanh nghiệp lớn trong nước hôm nay không thay đổi so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) - Nhật Bản bình ổn ở mức 410 Yên/kg. Hợp đồng cao su giao tháng 12 giảm 2,7 Yên, tương đương 0,64%, xuống 418,7 Yên (2,58 USD)/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 8 tăng 1 Baht/kg lên mức 89,5 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 8 đi ngang so với phiên trước, duy trì ở mức 16.955 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 45 Nhân dân tệ, tương đương 0,27%, lên 16.980 Nhân dân tệ (2.497,79 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su butadiene giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE tăng 225 Nhân dân tệ, tương đương 1,84%, lên 12.430 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 8 gần nhất giảm 0,4% xuống 215,9 US cent/kg.

Theo một nhà giao dịch tại Singapore, đà giảm của giá cao su Nhật Bản chủ yếu phản ánh hoạt động chốt lời khi một số nhà đầu tư thu hẹp trạng thái rủi ro trước những bất định mới liên quan đến tình hình Mỹ - Iran. Nhà giao dịch này cho rằng thị trường nhìn chung vẫn dao động trong biên độ và được các yếu tố cơ bản nâng đỡ, nên khả năng giảm sâu thêm là không lớn trừ khi triển vọng chung thay đổi đáng kể.

Giá cao su trong nước

Tại trường trong nước, giá mặt hàng này tiếp tục đứng yên so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 9/7: Giá cao su thế giới tiếp tục giữ nhịp tăng

Ngày 9/7: Giá cao su thế giới tiếp tục giữ nhịp tăng

Ngày 8/7: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng mạnh

Ngày 8/7: Giá cao su thế giới kéo dài chuỗi tăng mạnh

Ngày 7/7: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Ngày 7/7: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng

Dành cho bạn

Kỳ rà soát danh mục VN30: Cuộc cạnh tranh của những doanh nghiệp top đầu

Kỳ rà soát danh mục VN30: Cuộc cạnh tranh của những doanh nghiệp top đầu

Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu: Tiếp sức doanh nghiệp chinh phục mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu: Tiếp sức doanh nghiệp chinh phục mục tiêu hai con số

Bất động sản vùng ven TP. Hồ Chí Minh: Giá rẻ không còn là lợi thế số 1

Bất động sản vùng ven TP. Hồ Chí Minh: Giá rẻ không còn là lợi thế số 1

Gia Lai vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026, vốn đăng ký tăng gần gấp ba

Gia Lai vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026, vốn đăng ký tăng gần gấp ba

Chuyên gia Ngân hàng Shinhan nhận diện nhân tố chi phối tăng trưởng GDP, tỷ giá nửa cuối năm

Chuyên gia Ngân hàng Shinhan nhận diện nhân tố chi phối tăng trưởng GDP, tỷ giá nửa cuối năm

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Khối ngoại thu hẹp đà bán ròng, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Đọc thêm

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

(TBTCO) - Từ ngày 16/6 đến 30/6/2026, Văn phòng SPS Việt Nam đã tổng hợp 34 thông báo của các thành viên WTO liên quan đến các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật, trong đó có 21 dự thảo và 13 văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam.
Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

Mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 100 tỷ USD - khả thi nếu tạo đột phá về mô hình tăng trưởng

(TBTCO) - Đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lên 100 tỷ USD được nhiều chuyên gia đánh giá là mục tiêu đầy tham vọng, song không nằm ngoài khả năng của Việt Nam nếu toàn ngành tạo được bước đột phá về mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải cách mạnh mẽ môi trường kinh doanh.
Hà Nội triển khai Đề án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng đến năm 2030

Hà Nội triển khai Đề án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng đến năm 2030

(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 8/7/2026 triển khai thực hiện Đề án "Quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050".
Giá bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III

Giá bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, nếu không xuất hiện thêm những cú sốc địa chính trị quá lớn và kỳ vọng về chính sách tiền tệ dần ổn định hơn, giá bạc thế giới cũng như thị trường trong nước có nhiều khả năng sẽ phục hồi trong quý III.
Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Ngày 9/7: Giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/7) tăng - giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm hơn 1,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 1,6 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,15% so với hôm qua.
Ngày 9/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đảo chiều tăng

Ngày 9/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đảo chiều tăng

Giá cà phê hôm nay (9/7) tại khu vực Tây Nguyên bất ngờ quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng nóng trước đó, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 94.300 - 94.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện giá trung bình tại các vùng sản xuất trọng điểm trong khoảng 134.000 - 136.000 đồng/kg.
Ngày 9/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam tăng

Ngày 9/7: Giá heo hơi tại một số địa phương ở miền Nam tăng

Giá heo hơi hôm nay (9/7) tiếp tục ổn định tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam xuất hiện đợt tăng giá cục bộ tại một số địa phương. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động từ 61.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.
Ngày 9/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều

Ngày 9/7: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều

Giá lúa gạo hôm nay (9/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam biến động trái chiều. Cụ thể, giá gạo Jasmine giảm 3 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm giảm 1 USD/tấn. Ngược lại, giá gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cao su thế giới có xu hướng chững lại

Ngày 10/7: Giá cao su thế giới có xu hướng chững lại

Ngày 10/7: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 10/7: Giá heo hơi ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 10/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 10/7: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Đẩy mạnh chuyển đổi số, siết chặt kỷ cương và truy vết trách nhiệm bằng KPI

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/7): Đồng USD lấy lại đà tăng, yên Nhật lại chịu áp lực can thiệp

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 9/7: Vàng thế giới và trong nước tiếp tục giảm

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số

Xây nền pháp lý, mở đường cho hệ sinh thái đầu tư số