34 quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam

Theo Văn phòng SPS Việt Nam (Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các thông báo tập trung vào việc sửa đổi mức dư lượng tối đa (MRL) đối với thuốc bảo vệ thực vật, quy định kiểm dịch thực vật và yêu cầu nhập khẩu đối với nhiều nhóm hàng nông sản, thực phẩm.

Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) ban hành hai dự thảo quy định. Một dự thảo đề xuất sửa đổi mức dư lượng tối đa đối với 8 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, gồm azocyclotin, chlorfenapyr, cyhexatin, dicofol, endosulfan, fenarimol, fenpropathrin và profenofos.

Theo đó, EU dự kiến hạ nhiều mức dư lượng xuống ngưỡng giới hạn định lượng do các hoạt chất này chưa từng được phê duyệt hoặc đã bị rút phê duyệt từ trước năm 2008. Quy định áp dụng với nhiều nhóm sản phẩm như trái cây, rau, chè, cà phê, gia vị, ngũ cốc, thịt và các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Các quy định SPS mới từ các thị trường lớn có thể tác động đến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Ảnh minh họa

Dự thảo thứ hai của EU sửa đổi các quy định về kiểm dịch thực vật nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của một số sinh vật gây hại mới, đồng thời cập nhật yêu cầu kiểm dịch và mã phân loại hàng hóa (CN) đối với một số mặt hàng nhập khẩu.

Ô-xtrây-li-a cũng thông báo dự thảo sửa đổi Phụ lục 20 của Bộ tiêu chuẩn thực phẩm Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân, điều chỉnh mức dư lượng tối đa đối với 13 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y. Các mặt hàng chịu tác động gồm đậu tương, hạt cải dầu, nho, hạt bông, xà lách, vải, mãng cầu và một số sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Trong khi đó, Nhật Bản ban hành 7 thông báo có hiệu lực, sửa đổi mức dư lượng tối đa đối với 6 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Các quy định áp dụng cho nhiều nhóm sản phẩm như rau, quả, ngũ cốc, hạt có dầu, gia vị, cà phê, mật ong và sản phẩm động vật. Một số mức dư lượng mới đã có hiệu lực từ ngày 16/12/2025, trong khi các mức điều chỉnh giảm sẽ được áp dụng từ ngày 16/12/2026.

Nhật Bản cũng sửa đổi các quy định thực thi Luật Bảo vệ thực vật, cập nhật danh mục sinh vật gây hại kiểm dịch, danh mục thực vật cấm nhập khẩu, thực vật phải áp dụng biện pháp kiểm dịch tại nước xuất khẩu và danh mục sinh vật không thuộc diện kiểm dịch.

Niu Di-lân công bố 3 dự thảo liên quan đến mức dư lượng tối đa của một số hợp chất nông nghiệp, tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu đối với vi sinh vật, sản phẩm sinh học, dòng tế bào và các sản phẩm động vật dùng cho người. Các quy định mới bổ sung yêu cầu về giấy phép nhập khẩu, chứng nhận thú y, chứng nhận chiếu xạ, bao bì, vận chuyển và kiểm tra hồ sơ đối với nhiều nhóm hàng.

Tại Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị quy định mức dư lượng cho phép của hoạt chất sulfoxaflor trên hạt dẻ cười ở mức 0,5 ppm.

Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung yêu cầu khai báo thông tin trên Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 4/8/2026. Theo đó, nếu giấy chứng nhận không thể hiện đầy đủ các nội dung theo Phụ lục 4 của Quy định kiểm dịch thực vật và tiêu chuẩn ISPM 12, lô hàng sẽ không được phép nhập khẩu vào nước này.

Ngoài ra, Bra-xin công bố hai dự thảo quy định kiểm dịch thực vật đối với hạt giống cải mù tạt Ethiopia và hạt giống cải dầu nhập khẩu. Các lô hàng phải kèm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật có tuyên bố bổ sung xác nhận không nhiễm các sinh vật gây hại theo yêu cầu của Bra-xin. Nếu phát hiện dịch hại kiểm dịch, lô hàng có thể bị tái xuất hoặc tiêu hủy, đồng thời Bra-xin có thể tạm dừng nhập khẩu để đánh giá nguy cơ dịch hại.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cần chủ động theo dõi, cập nhật các quy định SPS mới từ các thị trường nhập khẩu để kịp thời điều chỉnh quy trình sản xuất, kiểm soát dư lượng hóa chất, đáp ứng yêu cầu kiểm dịch và tránh nguy cơ hàng hóa bị từ chối hoặc gián đoạn xuất khẩu.