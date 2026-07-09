Kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành nhằm tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm cân đối cung - cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát, đất đắp, đá, sỏi phục vụ các dự án đầu tư công của thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng theo hướng bền vững, khai thác tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên hiện có; tăng cường bảo vệ môi trường; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý mỏ khoáng sản, quản lý vận chuyển và điều phối nguồn cung. Thành phố cũng định hướng phát triển vật liệu xanh, vật liệu tái chế và sử dụng phụ phẩm công nghiệp theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Hà Nội triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ rà soát, bổ sung các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng mới, đồng thời loại bỏ các điểm mỏ không khả thi để xây dựng kế hoạch khai thác phù hợp.

Cùng với đó là xây dựng quy hoạch hệ thống kho bãi gắn với quy hoạch xử lý chất thải rắn tại các cửa ngõ và phát triển hệ thống hạ tầng logistics tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, cập nhật vào Quy hoạch chung Thủ đô.

Hà Nội triển khai Đề án bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng đến năm 2030. Ảnh minh họa

Thành phố cũng đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế điều tiết nguồn vật liệu xây dựng liên vùng giữa Hà Nội với Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Nguyên và Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, nhà thầu được cấp phép hoặc nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm nhu cầu sử dụng vật liệu mới trong thi công. Thành phố yêu cầu khảo sát đầy đủ điều kiện địa chất, địa hình để lựa chọn giải pháp nền móng tối ưu, hạn chế đào bỏ kết cấu cũ và đắp bù bằng vật liệu khác khi chưa có đánh giá đầy đủ về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật. Đồng thời, ưu tiên tận dụng đất thải từ đào móng, tầng hầm, các tuyến đường sắt đô thị, nạo vét sông hồ, kênh mương làm vật liệu san lấp, đắp nền nhằm tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động đến môi trường.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hoàn thiện quy hoạch chất thải rắn, xây dựng các khu vực tập trung thu gom, tái chế vật liệu phế thải xây dựng như bê tông, gạch, đá, bê tông nhựa và vật liệu dư thừa từ các dự án. Trong giai đoạn trước mắt, khi quy hoạch chưa hoàn thiện, việc xử lý chất thải xây dựng sẽ ưu tiên thực hiện tại các cơ sở hiện có, gồm điểm xử lý tại Nguyên Khê với công suất 360 tấn/ngày đêm và ba điểm trung chuyển, tái chế chất thải xây dựng tại khu vực nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, phường Phúc Lợi và xã Thư Lâm với tổng công suất khoảng 1.310 tấn/ngày.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển các loại vật liệu tái chế, vật liệu xanh thay thế vật liệu truyền thống. Các sản phẩm được ưu tiên gồm gạch không nung từ tro xỉ, bê tông xi măng hỗn hợp sử dụng tro bay, xỉ lò cao thay thế một phần xi măng và xi măng hỗn hợp.

Ngoài ra, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; đồng thời thu thập, cập nhật thông tin về trữ lượng, khả năng cung ứng vật liệu của các mỏ tại các địa phương lân cận để chủ động điều phối nguồn cung, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2050.