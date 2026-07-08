Ngày 8/7: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h50 ngày 8/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.335.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.388.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.335.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.265.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.665.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.399.849 đồng/lượng (mua vào) và 62.266.511 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h50 ngày 8/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h40 ngày 8/7, giá bạc giao ngay ở mức 60,0295 USD/ounce, tăng 0,02% so với hôm qua.

Việc bạc không duy trì được đà tăng mạnh cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy, khi các nhà đầu tư ưu tiên chờ thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định giải ngân.

Mặc dù bạc vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn và là kim loại có nhu cầu lớn trong lĩnh vực công nghiệp, song những yếu tố hỗ trợ hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng mới.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis, nếu lực cầu tiếp tục xuất hiện sau mỗi nhịp điều chỉnh, giá bạc có thể hướng lên vùng 67,15 USD/ounce. Tuy nhiên, đây được đánh giá là ngưỡng kháng cự đáng chú ý, nơi áp lực chốt lời có thể gia tăng trước khi thị trường xác lập xu hướng tăng mới.

Ở chiều ngược lại, nếu giá xuyên thủng mốc 57 USD/ounce, xu hướng giảm có thể mở rộng về khu vực 50 USD/ounce. Đây là vùng hỗ trợ dài hạn đã nhiều lần phát huy vai trò nâng đỡ thị trường trong nhiều thập kỷ qua.

Ông Christopher Lewis cũng nhận định vùng 60 USD/ounce nhiều khả năng sẽ tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn. Trong bối cảnh giá bạc vẫn biến động mạnh, nhà đầu tư có thể cân nhắc chiến lược giao dịch theo các nhịp hồi kỹ thuật khi xuất hiện tín hiệu suy yếu. Tuy nhiên, việc quản trị rủi ro và phân bổ quy mô giao dịch hợp lý vẫn là yếu tố cần được ưu tiên để hạn chế tác động từ những biến động bất ngờ của thị trường./.