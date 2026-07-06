Thị trường

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

08:50 | 06/07/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (6/7) duy trì xu hướng tích cực. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.986.509 đồng/lượng (mua vào) và 64.933.171 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay ở mức 62,6130 USD/ounce, tăng 0,29% so với hôm qua.
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Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h30 ngày 6/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.362.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.435.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.352.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.425.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.362.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.435.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.362.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.779.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.986.509 đồng/lượng (mua vào) và 64.933.171 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h30 ngày 6/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đã có một tuần giao dịch đầy tích cực. Giá bạc giao ngay kết thúc tuần ở mức 62,43 USD/ounce, tăng 5,47% so với tuần trước.

Tại thời điểm 8h35 ngày 6/7, giá bạc giao ngay ở mức 62,6130 USD/ounce, tăng 0,29% so với hôm qua.

Trong khi đó, hợp đồng bạc tương lai giao tháng 9 cũng đóng cửa tại 62,82 USD/ounce, tương ứng mức tăng 5,64% trong tuần. Đây là một trong những tuần tăng mạnh nhất của bạc kể từ đầu năm, cho thấy tâm lý lạc quan của giới đầu tư đang quay trở lại với nhóm kim loại quý.

Ngày 6/7: Giá bạc duy trì xu hướng tích cực

Theo Trading Economics, nguyên nhân quan trọng nhất thúc đẩy giá bạc đi lên là báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Trong tháng 6, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm phi nông nghiệp, thấp hơn rất nhiều so với dự báo khoảng 110.000 việc làm và cũng là mức thấp nhất trong vòng bốn tháng.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, phe mua vẫn đang nắm lợi thế trên thị trường. Mục tiêu gần nhất là đưa giá bạc giao ngay vượt vùng kháng cự 64 - 64,5 USD/ounce. Nếu vượt thành công khu vực này với thanh khoản lớn, xu hướng tăng có thể tiếp tục được mở rộng lên vùng 72 USD/ounce.

Xa hơn, một số chuyên gia còn kỳ vọng bạc có thể hướng đến mốc 89 USD/ounce nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục được duy trì trong thời gian dài.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng được khuyến nghị theo dõi sát diễn biến của kinh tế Mỹ và các phát biểu từ Fed bởi đây vẫn là yếu tố quyết định xu hướng của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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